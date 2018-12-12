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      "Жовті жилети" почали протести у Польщі: відомі вимоги активістів

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      Протести "жовтих жилетів" у Польщі
      Протести "жовтих жилетів" у Польщі / Фото з відкритих джерел

      Польські фермери під Варшавою, одягнуті у жовті жилети, влаштували несанкціонований мітинг, заблокувавши одну з найважливіших автотрас у країні. Вони вимагають від влади вирішення своїх проблем, зокрема, пов'язаних із загрозою африканської чуми свиней.

      Про це повідомляє видання RMF24.

      Читайте також: Чи стануть протести "жовтих жилетів" загальноєвропейськими: відповідь політологині

      Зокрема, фермери вимагають виплати компенсацій за свиней, які померли від африканської чуми. Також, вони пропонують уряду встановити правила щодо обов'язкового позначення сільськогосподарської продукції прапором країни виробництва та проводити реальні перевірки якості харчових продуктів.

      Через несанкціоновану акцію на дорозі утворилися кількакілометрові затори. Правоохоронці вважають, що протест є незаконним.


      Протести у Польщі

      Автостраду заблокували кілька автомобілів, які поставили упоперек траси. Дехто з фермерів одягнений у жовті жилети.

      Чому ця траса? Тому що це масштаб проблеми. Одна з найважливіших доріг в країні. Проблема також велика, тому ми не будемо блокувати місцеві дороги до наших сусідів або колег,
      – сказав один з організаторів акції.

      Через деякий час до мітингувальників вийшов міністр сільського господарства.


      Протести "жовтих жилетів" у Польщі

      Нагадаємо, у Франції з початку листопада тривають протести "жовтих жилетів". Наймасштабніші акції відбулись у Парижі 1 та 8 грудня. Зокрема, 8 грудня поліція застосувала сльозогінний газ та відтіснила щитами демонстрантів, відомих як "жовті жилети". Також вперше з 2005 року на вулиці Парижа вивели бронетранспортери. На вулицях міста з'явилися перші барикади.

      Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують у Франції?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      Теги: Новини Польщі протести Сільське господарство Свиняча чума
      Джерело: 24 Канал
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