"Желтые жилеты" начали протесты в Польше: известны требования активистов

Польские фермеры под Варшавой, одетые в желтые жилеты, устроили несанкционированный митинг, заблокировав одну из важнейших автотрасс в стране. Они требуют от властей решения своих проблем, в частности, связанных с угрозой африканской чумы свиней.

Об этом сообщает издание RMF24.

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В частности, фермеры требуют выплаты компенсаций за свиней, умерших от африканской чумы. Также, они предлагают правительству установить правила относительно обязательного обозначения сельскохозяйственной продукции флагом страны производства и проводить реальные проверки качества пищевых продуктов.

Из-за несанкционированной акции на дороге образовались километровые пробки. Правоохранители считают, что протест является незаконным.



Протесты в Польше

Автостраду заблокировали несколько автомобилей, которые поставили поперек трассы. Некоторые из фермеров одеты в желтые жилеты.

Почему эта трасса? Потому что это масштаб проблемы. Одна из важнейших дорог в стране. Проблема также велика, поэтому мы не будем блокировать местные дороги к нашим соседям или коллегам,

– сказал один из организаторов акции.

Через некоторое время к митингующим вышел министр сельского хозяйства.



Протесты "желтых жилетов" в Польше

Напомним, во Франции с начала ноября продолжаются проести "желтых жилетов". Самые масштабные акции состоялись в Париже 1 и 8 декабря. В частности, 8 декабря полиция применила слезоточивый газ и оттеснила щитами демонстрантов, известных как "желтые жилеты". Также впервые с 2005 года на улицы Парижа вывели бронетранспортеры. На улицах города появились первые баррикады.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют во Франции?

Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.