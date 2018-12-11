Станут ли протесты "желтых жилетов" общеевропейскими: ответ политолога

Президент Франции Эммануэль Макрон 10 декабря обратился к митингующим, которые почти месяц устраивают акции протестов в Париже. Он пообещал повысить минимальные зарплаты и уменьшить налоги для пенсионеров. Эта речь убедила только 50% населения.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала политолог Алеся Яхно.

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По ее мнению, толчком для протестов "желтых жилетов" стал внутриполитический кризис, вызванный предыдущей властью Франции.

Я считаю, что эти акции протеста не пойдут дальше, хотя их проявления уже были в Бельгии и Нидерландах. Однако в каждой стране есть свои особенности, которые влияют на проявление человеческого недовольства. Конечно, они не могут быть везде одинаковыми,

– сказала Яхно.

Она добавила, что несмотря на действия России, которая стала строить свою информационную кампанию на фоне событий во Франции, эти протесты не должны стать общеевропейскими.

Напомним, 9 декабря участники массовых протестов во Франции обнародовали список требований ко власти страны. Этот список состоит из 25 пунктов и требования разделены на 4 категории.



Протесты во Франции продолжаются с начала ноября. Самые масштабные акции состоялись в Париже 1 и 8 декабря. В частности, 8 декабря полиция применила слезоточивый газ и оттеснила щитами демонстрантов, известных как "желтые жилеты". Также впервые с 2005 года на улицы Парижа вывели бронетранспортеры. На улицах города появились первые баррикады.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют во Франции? Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", которая подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.