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      Протесты во Франции: "желтые жилеты" обнародовали ряд требований к власти

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      Протесты во Франции: "желтые жилеты" обнародовали ряд требований к власти
      Протесты во Франции: "желтые жилеты" обнародовали ряд требований к власти / Фото из социальных сетей

      Участники массовых протестов во Франции, известные как "желтые жилеты", обнародовали список требований к властям страны. Этот список состоит из 25 пунктов и требования разделены на 4 категории.

      Об этом сообщает Le libre penseur.

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      В сфере экономики и труда протестующие хотят:

      1. Созвать всенародные сборы для осуществления реформы налогообложения, а также на государственном уровне запретить налоги, превышающие 25% от состояния гражданина.

      2. Повысить минимальную зарплату, пенсию и прожиточный минимум на 40%.

      3. Создать новые вакансии в сфере здравоохранения, образования, общественного транспорта, правоохранительной сфере, чтобы инфраструктура Франции функционировала должным образом.

      4. Начать строительство 5 миллионов единиц доступного жилья и таким образом обеспечить снижение аренды, ипотеки, а также создать новые рабочие места в строительной сфере. Строго наказывать мэрии и областные администрации, по вине которых бездомные остаются на улицах.

      5. Аннулировать внутренний долг.

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      В политической сфере:

      1. Изменить конституцию в интересах полновластия народа и позволить проводить референдумы по инициативе народа.

      2. Запретить лоббирование и схемы воздействия. Запретить лицам, у которых есть судимость, пожизненно занимать выборные должности и запретить занимать несколько выборных должностей одновременно.

      3. Выйти из состава Евросоюза и вернуть Франции политический, финансовый и экономический суверенитет.

      4. Прекратить избегать налогов и вернуть 80 миллиардов евро, которые задолжали государству 40 крупнейших компаний. Остановить приватизацию и вернуть в государственную собственность уже приватизированы аэропорты, железные дороги и автострады, парковки и так далее.

      6. Демонтировать с дорог радары и камеры, которые "не помогают предотвратить ДТП, а являются завуалированным налогом".

      7. В национальной системе образования: исключить из образования идеологию и просмотреть деструктивные и дискредитированы методики обучения.

      8. В сфере юстиции: увеличить бюджет в 4 раза и предусмотреть в законах максимальное время ожидания для юридических процедур, сделать судебную систему более простой, а правосудие – общедоступным и бесплатным.

      9. Сделать СМИ общедоступными, запретить пропаганду. Прекратить субсидировать СМИ и предоставлять налоговые льготы для представителей масс-медиа, а также отказаться от "кумовства" между СМИ и политиками и разбить медийные монополии.

      10. Внести в конституцию полный запрет на вмешательство государства в сферу образования, здравоохранения и институт семьи.

      Читайте также: Протесты во Франции: Макрон собирается обратиться к своему народу

      В сфере окружающей среды и здоровья:

      1. На законодательном уровне обязать производителей техники продлевать срок годности минимум до 10 лет, и сделать так, чтобы у них в наличии были запчасти.

      2. Наложить запрет на производство и оборот пластиковой посуды и упаковки, которая засоряет окружающую среду.

      3. Организовать всенародный съезд по реформе здравоохранения и ограничить влияние фармацевтических компаний на систему здравоохранения.

      4. В сфере сельского хозяйства: отказаться от ГМО, пестицидов, которые могут вызвать развитие раковых заболеваний и патологии эндокринной системы, также запретить использовать сельскохозяйственные угодья без ротации посевов.

      5. Путем проведения новой индустриализации страны отказаться от импорта, который причиняет вред экологии.

      В сфере геополитики:

      1. Выйти из состава НАТО и запретить использование армии Франции в агрессивных войнах.

      2. По французско-африканским отношениям: отказаться от политики грабежа, военного и политического вмешательства. Вернуть африканскому народу нечестно полученное имущество и средства диктаторов, возвращение на родину французских войск. Устранить колониальную систему, из-за которой африканские страны вынуждены хранить валютные запасы во французском центробанке и находиться в состоянии бедности. Вести переговоры на равных.

      4. Остановить поток мигрантов, на принятие и интеграцию которых у Франции нет средств.

      5. Во внешней политике: уважать международное право и подписанные соглашения.

      Напомним, протесты во Франции продолжаются с начала ноября. Самые масштабные акции состоялись в Париже 1 и 8 декабря. В частности, 8 декабря полиция применила слезоточивый газ и оттеснила щитами демонстрантов, известных как "желтые жилеты". Также впервые с 2005 года на улицы Парижа вывели бронетранспортеры. На улицах города появились первые баррикады.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют во Франции? Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", которая подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      Теги: Евросоюз Новости политики протесты Новости Франции Протесты во Франции НАТО
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 9 декабря
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