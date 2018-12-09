Протести у Франції: ''жовті жилети'' оприлюднили низку вимог до влади
Учасники масових протестів у Франції, відомі як "жовті жилети", оприлюднили список вимог до влади країни. Цей список складається з 25 пунктів і вимоги розділені на 4 категорії.
Про це повідмоляє Le libre penseur.
Читайте також: Росія могла втручатись у протести "жовтих жилетів" у Франції: Париж почав розслідування
У сфері економіки та праці протестувальники хочуть:
1. Скликати всенародні збори для здійснення реформи оподаткування, а також на державному рівні заборонити податки, які перевищують 25% від статків громадянина.
2. Підвищити мінімальну зарплату, пенсію і прожитковий мінімум на 40%.
3. Створити нові вакансії у сфері охорони здоров'я, освіти, громадського транспорту, правоохоронній сфері, щоб інфраструктура Франції функціонувала належним чином.
4. Розпочати будівництво 5 мільйонів одиниць доступного житла і таким чином забезпечити зниження оренди, іпотеки, а також створити нові робочі місця у будівельній сфері. Суворо карати мерії та обласні адміністрації, з вини яких бездомні залишаються на вулицях.
5. Анулювати внутрішній борг.
Читайте також: Катастрофа для французької економіки: у що вилились протести "жовтих жилетів"
У політичній сфері:
1. Змінити конституцію в інтересах повновладдя народу та дозволити проводити референдуми з ініціативи народу.
2. Заборонити лобіювання та схеми впливу. Заборонити особам, у яких є судимість, довічно займати виборні посади, і заборонити займати кілька виборних посад одночасно.
3. Вийти зі складу Євросоюзу і повернути Франції політичний, фінансовий та економічний суверенітет.
4. Припинити уникати податків і повернути 80 мільярдів євро, які заборгували державі 40 найбільших компаній. Зупинити приватизацію і повернути у державну власність вже приватизовані аеропорти, залізниці та автостради, парковки і так далі.
6. Демонтувати з доріг радари і камери, які "не допомагають запобігти ДТП, а є завуальованим податком".
7. У національній системі освіти: виключити з освіти ідеологію та переглянути деструктивні і дискредитовані методики навчання.
8. У сфері юстиції: збільшити бюджет у 4 рази і передбачити в законах максимальний час очікування для юридичних процедур, зробити судову систему простішою, а правосуддя – загальнодоступним і безкоштовним.
9. Зробити ЗМІ загальнодоступними, заборонити пропаганду. Припинити субсидіювати ЗМІ і надавати податкові пільги для представників мас-медіа, а також відмовитися від "кумівства" між ЗМІ та політиками і розбити медійні монополії.
10. Внести до конституції повну заборону на втручання держави у сферу освіти, охорони здоров'я та інституту сім'ї.
Читайте також: Протести у Франції: Макрон збирається звернутися до свого народу
У сфері довкілля та здоров'я:
1. На законодавчому рівні зобов'язати виробників техніки продовжувати термін придатності мінімум до 10 років, і зробити так, щоб у них у наявності були запчастини.
2. Накласти заборону на виробництво і обіг пластикового посуду та упаковки, яка засмічує довкілля.
3. Організувати всенародний з'їзд щодо реформи охорони здоров'я і обмежити вплив фармацевтичних компаній на систему охорони здоров'я.
4. У сфері сільського господарства: відмовитися від ГМО, пестицидів, які можуть викликати розвиток ракових захворювань і патології ендокринної системи, також заборонити використовувати сільськогосподарські угіддя без ротації посівів.
5. Шляхом проведення нової індустріалізації країни відмовитися від імпорту, який заподіює найбільшої шкоди екології.
У сфері геополітики:
1. Вийти зі складу НАТО і заборонити використання армії Франції в агресивних війнах.
2. Щодо французько-африканських відносин: відмовитися від політики грабежу, військового і політичного втручання. Повернути африканському народу нечесно отримане майно і кошти диктаторів, повернути на батьківщину французькі війська. Усунути колоніальну систему, через яку африканські країни змушені зберігати валютні запаси у французькому центробанку і перебувати у стані бідності. Вести переговори на рівних.
4. Зупинити потік мігрантів, на прийняття та інтеграцію яких у Франції немає коштів.
5. У зовнішній політиці: поважати міжнародне право і підписані угоди.
Нагадаємо, протести у Франції тривають з початку листопада. Наймасштабніші акції відбулись у Парижі 1 та 8 грудня. Зокрема, 8 грудня поліція застосувала сльозогінний газ та відтіснила щитами демонстрантів, відомих як "жовті жилети". Також вперше з 2005 року на вулиці Парижа вивели бронетранспортери. На вулицях міста з'явилися перші барикади.
Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують у Франції? Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.