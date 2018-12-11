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      Чи стануть протести "жовтих жилетів" загальноєвропейськими: відповідь політологині

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      Президент Франції Еммануель Макрон 10 грудня звернувся до мітингувальників, які майже місяць влаштовують акції протестів у Парижі. Він пообіцяв підвищити мінімальні зарплати та зменшити податки для пенсіонерів. Ця промова переконала лише 50% населення.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла політологиня Олеся Яхно.

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      На її думку, поштовхом для протестів "жовтих жилетів" стала внутрішньополітична криза, спровокована попередньою владою Франції. 

      Я вважаю, що ці акції протестів не підуть далі, хоча їх прояви вже були у Бельгії та Нідерландах. Проте у кожній країні є свої особливості, які впливають на прояви людського невдоволення. Звичайно, вони не можуть бути скрізь однаковими,
      – сказала Яхно.

      Вона додала, що попри дії Росії, яка стала будувати свою інформаційну кампанію на тлі подій у Франції, ці протести не мають стати загальноєвропейськими. 

      Нагадаємо, 9 грудня учасники масових протестів у Франції оприлюднили список вимог до влади країни. Цей список складається з 25 пунктів і вимоги розділені на 4 категорії.

      Протести у Франції тривають з початку листопада. Наймасштабніші акції відбулись у Парижі 1 та 8 грудня. Зокрема, 8 грудня поліція застосувала сльозогінний газ та відтіснила щитами демонстрантів, відомих як "жовті жилети". Також вперше з 2005 року на вулиці Парижа вивели бронетранспортери. На вулицях міста з'явилися перші барикади.

      Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують у Франції? Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      Теги: Протести у Франції протести Еммануель Макрон Пальне Новини політики Новини Франції
      Джерело: 24 канал
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