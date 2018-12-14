"Желтые жилеты" начали протесты в Великобритании: фото
Протесты "желтых жилетов" добрались еще в одну страну Европы. Так, утром 14 декабря сторонники Brexit заблокировали Вестминстерский мост в Лондоне.
Об этом сообщает Mirror.
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Издание отмечает, что сейчас автомобильное движение по мосту прекращено, а протестующие кричат: "Brexit сейчас!".
По словам представителя полиции, в ведомстве осведомлены о ситуации. По их слова, арестов демонстрантов пока не было.
Количество протестующих составляет от 30 до 60 человек, которые одеты в "желтые жилеты".
Также, они призвали премьер-министра Великобритании Терезу Мэй уйти в отставку.
"Желтые жилеты" вышли на протесты в Лондоне: видео
Напомним, 13 ноября представители Британии и ЕС согласовали проект текста соглашения по выходу страны из Евросоюза. 16 ноября стало известно, что Консервативная партия Великобритании, к которой принадлежит Тереза Мэй, собрала достаточно голосов, чтобы проголосовать за вотум недоверия к своему лидеру.
25 ноября лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Тереза Мэй выразила опасение: если соглашение о Brexit провалится, то ее могут отправить в отставку, а новым главой страны станет лидер оппозиции Джереми Корбин.
Что такое Brexit?
Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.
Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют во Франции?
Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.