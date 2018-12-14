"Желтые жилеты" начали протесты в Великобритании: фото

Протесты "желтых жилетов" добрались еще в одну страну Европы. Так, утром 14 декабря сторонники Brexit заблокировали Вестминстерский мост в Лондоне.

Об этом сообщает Mirror.

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Издание отмечает, что сейчас автомобильное движение по мосту прекращено, а протестующие кричат: "Brexit сейчас!".

По словам представителя полиции, в ведомстве осведомлены о ситуации. По их слова, арестов демонстрантов пока не было.

Количество протестующих составляет от 30 до 60 человек, которые одеты в "желтые жилеты".

Также, они призвали премьер-министра Великобритании Терезу Мэй уйти в отставку.

BREAKING Westminster Bridge blocked by pro-Brexit yellow vest protestershttps://t.co/wEVzMR3OW7 pic.twitter.com/KskcvCFxF6 — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) 14 грудня 2018 р.

"Желтые жилеты" вышли на протесты в Лондоне: видео

Напомним, 13 ноября представители Британии и ЕС согласовали проект текста соглашения по выходу страны из Евросоюза. 16 ноября стало известно, что Консервативная партия Великобритании, к которой принадлежит Тереза Мэй, собрала достаточно голосов, чтобы проголосовать за вотум недоверия к своему лидеру.

25 ноября лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Тереза Мэй выразила опасение: если соглашение о Brexit провалится, то ее могут отправить в отставку, а новым главой страны станет лидер оппозиции Джереми Корбин.

Что такое Brexit?

Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют во Франции?

Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.