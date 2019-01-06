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      Протесты "желтых жилетов" в Париже: митингующие атаковали офис спикера правительства

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      Протесты "желтых жилетов" во Франции
      Протесты "желтых жилетов" во Франции / Фото из открытых источников

      Антиправительственные протесты во Франции, которые прошли в субботу, 5 января, на улицах Парижа и сначала носили мирный характер, переросли в столкновения с полицией. Правоохранителям пришлось применять спецсредства и эвакуировать представителя правительства Бенжамена Гриво.

      Об этом сообщает AP.

      Читайте также: Сотня "желтых жилетов" вышла на мирный протест в Нидерландах

      Известно, что столкновения начались после того, как демонстранты отклонились от согласованного маршрута. В ходе своего протеста они сожгли несколько автомобилей, а полиция применила водометы и световые гранаты.

      Чуть позже митингующие атаковали офис спикера французского правительства Бенджамена Гриво. Его и полдесятка коллег эвакуировали после того, как центральные двери здания были частично разрушены активистами.

      Это было нападение не на меня. Это было нападение на институты, демократическую форму правления,
      – сказал позже представитель французского правительства.

      Отметим, что по данным властей, около 50 тысяч человек участвовали в протестах по всей Франции 5 января. Полиция насчитала около 3 500 демонстрантов в Париже.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они появляются чуть ли не в каждой стране?​
      Протесты "желтых жилетов" начались из Франции. Это были водители, которые протестовали против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", котораяподрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      В Париже были и столкновения с полицией и слезоточивый газ, и БТРы на улицах, и баррикады, и горящие шины, и тысячи задержанных. Президент Франции Макрон предложил провести дебаты-переговоры с участием всей страны, а затем ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое состояние, которое может обойтись в 10 млрд евро (но его еще не ввели). 9 декабря участники массовых протестов во Франции обнародовали список требований к властям страны. Этот список состоит из 25 пунктов. Среди них, в частности, реформа налогообложения, повышение зарплат, доступное жилье.

      Словом, во Франции протесты не утихают. Более того – вдохновляют другие страны. Так, то, что начиналось как недовольство водителей, превратилось в протестное движение граждан разных стран против повышения цен не только на топливо. Теперь "желтые жилеты" это те, кто отстаивают свои права тем способом, который им кажется правильным.

      Далее акции "желтых жилетов" состоялись в Бельгии, Нидерландах, Греции, Великобритании, Израиле, Польше. А в Египте запретили продавать желтые жилеты, чтобы протесты к ним не добрались.

      Теги: Новости Франции Протесты Протесты "желтых жилетов"
      Источник: 24 Канал
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