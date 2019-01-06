Протесты "желтых жилетов" в Париже: митингующие атаковали офис спикера правительства

Антиправительственные протесты во Франции, которые прошли в субботу, 5 января, на улицах Парижа и сначала носили мирный характер, переросли в столкновения с полицией. Правоохранителям пришлось применять спецсредства и эвакуировать представителя правительства Бенжамена Гриво.

Об этом сообщает AP.

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Известно, что столкновения начались после того, как демонстранты отклонились от согласованного маршрута. В ходе своего протеста они сожгли несколько автомобилей, а полиция применила водометы и световые гранаты.

Чуть позже митингующие атаковали офис спикера французского правительства Бенджамена Гриво. Его и полдесятка коллег эвакуировали после того, как центральные двери здания были частично разрушены активистами.

Это было нападение не на меня. Это было нападение на институты, демократическую форму правления,

– сказал позже представитель французского правительства.

Отметим, что по данным властей, около 50 тысяч человек участвовали в протестах по всей Франции 5 января. Полиция насчитала около 3 500 демонстрантов в Париже.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они появляются чуть ли не в каждой стране?​

Протесты "желтых жилетов" начались из Франции. Это были водители, которые протестовали против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", котораяподрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.



В Париже были и столкновения с полицией и слезоточивый газ, и БТРы на улицах, и баррикады, и горящие шины, и тысячи задержанных. Президент Франции Макрон предложил провести дебаты-переговоры с участием всей страны, а затем ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое состояние, которое может обойтись в 10 млрд евро (но его еще не ввели). 9 декабря участники массовых протестов во Франции обнародовали список требований к властям страны. Этот список состоит из 25 пунктов. Среди них, в частности, реформа налогообложения, повышение зарплат, доступное жилье.



Словом, во Франции протесты не утихают. Более того – вдохновляют другие страны. Так, то, что начиналось как недовольство водителей, превратилось в протестное движение граждан разных стран против повышения цен не только на топливо. Теперь "желтые жилеты" – это те, кто отстаивают свои права тем способом, который им кажется правильным.



Далее акции "желтых жилетов" состоялись в Бельгии, Нидерландах, Греции, Великобритании, Израиле, Польше. А в Египте запретили продавать желтые жилеты, чтобы протесты к ним не добрались.