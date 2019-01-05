Сотня "желтых жилетов" вышли на мирный протест в Нидерландах

5 января более ста человек в "желтых жилетах" вышли на демонстрацию в Роттердаме в Нидерландах.

Об этом сообщает RTV Rijnmond.

Читайте также: Опять столкновения: полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов" в Париже – видео

Как отмечаются в сообщении, участники ходили по мосту Эразма, акция прошла спокойно.

Они протестовали против политиков, которые, по их мнению, не решили проблемы в Нидерландах. По дороге они пели "Пятнадцать миллионов людей" от Fluitsma & Van Tijn (музыкальная группа, – 24 канал),

– говорится в сообщении.

Ruim 100 gele hesjes lopen over de Erasmusbrug. Tegen de huidige regering en de maatregelen. @RTV_Rijnmond pic.twitter.com/kGsJP7MlUB — Mooike (@Mooike1) 5. Januar 2019

Кроме того, за протестом наблюдало много полицейских, однако в демонстрацию они не вмешивались.

Напомним, во Франции продолжаются масштабные акции "желтых жилетов", которые вышли на улицы из-за повышения цен на горючее. 1 декабря в Париже произошли столкновения между участниками акции протеста против повышения цен на топливо и полицией. В результате был задержан более 400 человек. Полиции пришлось применить водометы и слезоточивый газ.

7 декабря стало известно об аресте около 700 школьников и студентов Франции. Их задержали за участие в беспорядках. Молодежь заблокировала более 200 школ, еще в более чем 100 заведений сорвали занятия.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они появляются чуть ли не в каждой стране?Протесты "желтых жилетов" начались с Франции. Это были водители, протестовавшие против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", подрывающей покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возник в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.





Протесты во Франции

В Париже уже были и стычки с полицией, слезоточивый газ и БТРы на улицах, баррикады и горящие шины, и тысячи задержанных. Президент Франции Макрон предложил провести дебаты-переговоры с участием всей страны, а потом ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение, которое может обойтись в 10 миллиардов евро (и его еще не ввели). 9 декабря участники массовых протестов во Франции обнародовали список требований к властям страны. Этот список состоит из 25 пунктов. Среди них, в частности, реформа налогообложения, повышение зарплат, Доступное жилье.

Словом, во Франции протесты не утихают. Более того – вдохновляют другие страны. Да, то, что начиналось как недовольство водителей, превратилось в протестное движение граждан разных стран против повышения цен не только на горючее. Теперь "желтые жилеты" – это те, кто отстаивают свои права в тот способ, который им кажется правильным.

Далее акции "желтых жилетов" состоялись в Бельгии, Нидерландах, Греции, Великобритании, Израиле, Польше. А в Египте запретили продавать желтые жилеты, чтобы протесты до них не добрались.