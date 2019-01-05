Сотня "жовтих жилетів" вийшла на мирний протест у Нідерландах

5 січня понад сто людей у "жовтих жилетах" вийшли на демонстрацію в Роттердамі у Нідерландах.

Про це повідомляє RTV Rijnmond.

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Як зазначаються у повідомленні, учасники ходили по мосту Еразма, акція пройшла спокійно.

Вони протестували проти політиків, які, на їхню думку, не вирішили проблем в Нідерландах. По дорозі вони співали "П’ятнадцять мільйонів людей" від Fluitsma & Van Tijn (музична гурт, – 24 канал),

– мовиться у повідомленні.

Ruim 100 gele hesjes lopen over de Erasmusbrug. Tegen de huidige regering en de maatregelen. @RTV_Rijnmond pic.twitter.com/kGsJP7MlUB — Mooike (@Mooike1) 5. Januar 2019

Окрім того, за протестом спостерігали багато поліцейських, проте у демонстрацію вони не втручалися.

Нагадаємо, у Франції тривають масштабні акції "жовтих жилетів", які вийшли на вулиці через підвищення цін на пальне. 1 грудня у Парижі сталися сутички між учасниками акції протесту проти підвищення цін на паливо та поліцією. Внаслідок цього було затримано більше ніж 400 людей. Поліції довелося застосувати водомети та сльозогінний газ.



7 грудня стало відомо про арешт близько 700 школярів і студентів Франції. Їх затримали за участь у заворушеннях. Молодь заблокувала понад 200 шкіл, ще у більше ніж 100 закладів зірвали заняття.

Хто такі "жовті жилети" та чому вони з'являються мало не в кожній країні?Протести "жовтих жилетів" почалися з Франції. Це були водії, які протестували проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.





Протести у Франції



У Парижі вже були і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих. Президент Франції Макрон запропонував провести дебати-переговори за участю всієї країни, а потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан, який може обійтися у 10 мільярдів євро (та його ще не ввели). 9 грудня учасники масових протестів у Франції оприлюднили список вимог до влади країни. Цей список складається з 25 пунктів. Серед них, зокрема, реформа оподаткування, підвищення зарплат, доступне житло.



Словом, у Франції протести не вщухають. Більше того – надихають інші країни. Так, те, що починалось як невдоволення водіїв, перетворилось на протестний рух громадян різних країн проти підвищення цін не тільки на пальне. Тепер "жовті жилети" – це ті, хто відстоюють свої права у той спосіб, який їм здається правильним.



Далі акції "жовтих жилетів" відбулись у Бельгії, Нідерландах, Греції, Великобританії, Ізраїлі, Польщі. А в Єгипті заборонили продавати жовті жилети, щоб протести до них не дістались.