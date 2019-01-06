Протести "жовтих жилетів" у Парижі: мітингарі атакували офіс речника уряду

Антиурядові протести у Франції, які пройшли у суботу, 5 січня, на вулицях Парижа і спочатку мали мирний характер, переросли у сутички із поліцією. Правоохоронцям довелося застосовувати спецзасоби та евакуювати речника уряду Бенжамена Гриво.

Про це інформує AP.

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Відомо, що сутички почалися після того, як демонстранти відхилилися від узгодженого маршруту. В ході свого протесту вони спалили декілька автомобілів, а поліція застосувала водомети та світлові гранати.

Трохи згодом мітингарі атакували офіс речника французького уряду Бенджамена Гриво. Його та півдесятка колег евакуювали після того, як центральні двері будівлі були частково зруйновані активістами.

Це був напад не на мене. Це був напад на інституції, демократичну форму правління,

– сказав пізнішеречник французького уряду.

Зазначимо, що за даними влади, близько 50 тисяч людей брали участь у протестах по всій Франції 5 січня. Поліція нарахувала близько 3 500 демонстрантів у Парижі.

Хто такі "жовті жилети" та чому вони з'являються мало не в кожній країні?Протести "жовтих жилетів" почалися з Франції. Це були водії, які протестували проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.



У Парижі вже були і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих. Президент Франції Макрон запропонував провести дебати-переговори за участю всієї країни, а потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан, який може обійтися у 10 мільярдів євро (та його ще не ввели). 9 грудня учасники масових протестів у Франції оприлюднили список вимог до влади країни. Цей список складається з 25 пунктів. Серед них, зокрема, реформа оподаткування, підвищення зарплат, доступне житло.



Словом, у Франції протести не вщухають. Більше того – надихають інші країни. Так, те, що починалось як невдоволення водіїв, перетворилось на протестний рух громадян різних країн проти підвищення цін не тільки на пальне. Тепер "жовті жилети" – це ті, хто відстоюють свої права у той спосіб, який їм здається правильним.



Далі акції "жовтих жилетів" відбулись у Бельгії, Нідерландах, Греції, Великобританії, Ізраїлі, Польщі. А в Єгипті заборонили продавати жовті жилети, щоб протести до них не дістались.