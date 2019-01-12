Протесты "желтых жилетов" в Париже: полиция применила против манифестантов слезоточивый газ

Спецподразделения французской полиции 12 января применили слезоточивый газ против манифестантов из числа "желтых жилетов" в Париже. Инцидент произошел в самом центре французской столицы – в квартале рядом с Триумфальной аркой на площади Звезды.

Об этом сообщает ТАСС.

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Действия полиции были вызваны тем, что группа манифестантов попыталась пробиться через границу, которая перекрывала проспект Ваграм – один из десяти, отходящих от площади Звезды.

Группа из сотен манифестантов за час до этого пришла по проспекту Фридланд к Триумфальной арке. Однако, оказавшись на площади Звезды, они увидели, что все остальные девять проспектов, включая Елисейские поля, перекрыты полицией и жандармерией. Более того, силы правопорядка блокировали в дальнейшем и проспект Фридланд, по которым до этого продвигалась колонна.

Ранее организаторы манифестации заявляли, что проведут на площади митинг, после чего их акция прекратится. Однако довольно быстро несколько групп "желтых жилетов" начали вести себя все более агрессивно, приближаясь к полицейским отрядам. В результате правоохранителям пришлось использовать несколько гранат со слезоточивым газом.

La tension monte à #Nîmes autour de la préfecture où les #giletsjaunes sont rassemblés. Les #CRS ont fait usage de gaz lacrymogènes pic.twitter.com/E7M3r8t2ad — La Provence (@laprovence) 12 января 2019 г.

Кроме этого, полиция задержала около 40 человек в Париже во время девятой недели протестов против политики французского правительства и президента Эммануэля Макрона.

У задержанных изымали запрещенные предметы, которые могли быть использованы в качестве оружия.

Чтобы предотвратить беспорядки и вандализм, власти Франции мобилизовали по всей стране 80 тысяч полицейских.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они появляются чуть ли не в каждой стране?​

Протесты "желтых жилетов" начались из Франции. Это были водители, которые протестовали против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", которая подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.



В Париже были и столкновения с полицией и слезоточивый газ, и БТРы на улицах, и баррикады, и горящие шины, и тысячи задержанных. Президент Франции Макрон предложил провести дебаты-переговоры с участием всей страны, а затем ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое состояние, которое может обойтись в 10 млрд евро (и его еще не ввели). 9 декабря участники массовых протестов во Франции обнародовали список требований к властям страны. Этот список состоит из 25 пунктов. Среди них, в частности, реформа налогообложения, повышение зарплат, доступное жилье.





Протесты в Париже



Словом, во Франции протесты не утихают. Более того – вдохновляют другие страны. Так, то, что начиналось как недовольство водителей, превратилось в протестное движение граждан разных стран против повышения цен не только на топливо. Теперь "желтые жилеты" – это те, кто отстаивают свои права тем способом, который им кажется правильным.



Далее акции "желтых жилетов" состоялись в Бельгии, Нидерландах, Греции, Великобритании, Израиле, Польше. А в Египте запретили продавать желтые жилеты, чтобы протесты к ним не добрались.