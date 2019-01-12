Протести "жовтих жилетів" у Парижі: поліція застосувала проти маніфестантів сльозогінний газ

Спецпідрозділи французької поліції 12 січня застосували сльозогінний газ проти маніфестантів із числа "жовтих жилетів" у Парижі. Інцидент трапився у самому центрі французької столиці – у кварталі поруч із Тріумфальною аркою на площі Зірки.

Про це інформує ТАСС.

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Дії поліції були викликані тим, що група маніфестантів спробувала пробитися через кордон, що перекривав проспект Ваграм – один з десяти, що відходять від площі Зірки.

Група із сотень маніфестантів за годину до цього прийшла по проспекту Фрідланд до Тріумфальної арки. Однак, опинившись на площі Зірки, вони побачили, що всі інші дев'ять проспектів, включаючи Єлисейські поля, перекриті поліцією і жандармерією. Більш того, сили правопорядку блокували в подальшому і проспект Фрідланд, за яким до цього просувалася колона.

Раніше організатори маніфестації заявляли, що проведуть на площі мітинг, після чого їх акція припиниться. Однак досить швидко кілька груп "жовтих жилетів" почали вести себе все більш агресивно, наближаючись до поліцейських загонів. В результаті правоохоронцям довелося використати декілька гранат із сльозогінним газом.

La tension monte à #Nîmes autour de la préfecture où les #giletsjaunes sont rassemblés. Les #CRS ont fait usage de gaz lacrymogènes pic.twitter.com/E7M3r8t2ad — La Provence (@laprovence) 12 января 2019 г.

Окрім цього, поліція затримала близько 40 осіб в Парижі під час дев’ятого тижня протестів проти політики французького уряду та президента Еммануеля Макрона.

У затриманих вилучали заборонені предмети, які могли бути використані у якості зброї.

Щоб запобігти заворушенням та вандалізму, влада Франції мобілізувала по всій країні 80 тисяч поліцейських.

Хто такі "жовті жилети" та чому вони з'являються мало не в кожній країні?Протести "жовтих жилетів" почалися з Франції. Це були водії, які протестували проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.



У Парижі вже були і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих. Президент Франції Макрон запропонував провести дебати-переговори за участю всієї країни, а потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан, який може обійтися у 10 мільярдів євро (та його ще не ввели). 9 грудня учасники масових протестів у Франції оприлюднили список вимог до влади країни. Цей список складається з 25 пунктів. Серед них, зокрема, реформа оподаткування, підвищення зарплат, доступне житло.





Протести у Парижі



Словом, у Франції протести не вщухають. Більше того – надихають інші країни. Так, те, що починалось як невдоволення водіїв, перетворилось на протестний рух громадян різних країн проти підвищення цін не тільки на пальне. Тепер "жовті жилети" – це ті, хто відстоюють свої права у той спосіб, який їм здається правильним.



Далі акції "жовтих жилетів" відбулись у Бельгії, Нідерландах, Греції, Великобританії, Ізраїлі, Польщі. А в Єгипті заборонили продавати жовті жилети, щоб протести до них не дістались.