У Бельгії загинув перший активіст протесту "жовтих жилетів"

У Бельгії на одного з учасників акції "жовтих жилетів", які перекрили автомагістраль Льєж - Маастрихт поблизу міста Візе наїхала вантажівка, в результаті чого він помер. Ця смерть стала першою в країні під час виступів місцевих "жовтих жилетів".

Про це повідомляє телеканал RTBF.

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Один з учасників акції "жовтих жилетів" у Бельгії загинув на сході країни внаслідок інциденту на автомагістралі. Увечері п'ятниці, 11 січня, вантажівка скоїла наїзд на одного з мітингарів, котрі блокували ділянку дороги. Внаслідок наїзду потерпілий загинув на місці,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водій не побачив активіста й вчасно не загальмував. Інцидент стався поблизу кордону Бельгії з Нідерландами, де частину дороги блокували близько 30 маніфестантів.

Водія вантажівки, який збив чоловіка, затримали для допиту. Попередньо поліція вважає інцидент нещасним випадком та розслідує цю справу.

Акції "жовтих жилетів" у Бельгії проходять спокійніше, ніж у сусідній Франції. Спочатку активісти виходили на вулиці, виступаючи проти підвищення цін на пальне, але згодом вони почали протестувати проти зниження купівельної спроможності населення.

Хто такі "жовті жилети" та чому вони з'являються мало не в кожній країні?Протести "жовтих жилетів" почалися з Франції. Це були водії, які протестували проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.





Протести у Франції



У Парижі вже були і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих. Президент Франції Макрон запропонував провести дебати-переговори за участю всієї країни, а потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан, який може обійтися у 10 мільярдів євро (та його ще не ввели). 9 грудня учасники масових протестів у Франції оприлюднили список вимог до влади країни. Цей список складається з 25 пунктів. Серед них, зокрема, реформа оподаткування, підвищення зарплат, доступне житло.



Словом, у Франції протести не вщухають. Більше того – надихають інші країни. Так, те, що починалось як невдоволення водіїв, перетворилось на протестний рух громадян різних країн проти підвищення цін не тільки на пальне. Тепер "жовті жилети" – це ті, хто відстоюють свої права у той спосіб, який їм здається правильним.



Далі акції "жовтих жилетів" відбулись у Бельгії, Нідерландах, Греції, Великобританії, Ізраїлі, Польщі. А в Єгипті заборонили продавати жовті жилети, щоб протести до них не дістались.