13:21
12 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космические "победы" России. Деликатесы для Путина
      Вєсті Кремля
      22:01, 11 января
      Вести. UA: Магические артефакты Лавры. Новая политсила от Супрун
      Вєсті.UA
      20:15, 11 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС

      В Бельгии погиб первый активист протеста "желтых жилетов"

      60 Читати новину українською
      В Бельгии погиб активист протеста "желтых жилетов"
      В Бельгии погиб активист протеста "желтых жилетов" / Фото из открытых источников

      В Бельгии на одного из участников акции "желтых жилетов", которые перекрыли автомагистраль Льеж - Маастрихт вблизи города Визе, наехал грузовик, в результате чего он умер. Эта смерть стала первой в стране во время выступлений местных "желтых жилетов".

      Об этом сообщает телеканал RTBF.

      Читайте также: Сотня "желтых жилетов" вышла на мирный протест в Нидерландах

      Один из участников акции "желтых жилетов" в Бельгии погиб на востоке страны в результате инцидента на автомагистрали. Вечером пятницы, 11 января, грузовик совершил наезд на одного из митингующих, которые блокировали участок дороги. В результате наезда пострадавший погиб на месте,
      – говорится в сообщении.

      Отмечается, что водитель не увидел активиста и вовремя не затормозил. Инцидент произошел вблизи границы Бельгии с Нидерландами, где часть дороги блокировали около 30 манифестантов.

      Водителя грузовика, который сбил мужчину, задержали для допроса. Предварительно полиция считает инцидент несчастным случаем и расследует это дело.

      Акции "желтых жилетов" в Бельгии проходят спокойнее, чем в соседней Франции. Сначала активисты выходили на улицы, выступая против повышения цен на топливо, но впоследствии они начали протестовать против снижения покупательной способности населения.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они появляются чуть ли не в каждой стране?
      Протесты "желтых жилетов" начались с Франции. Это были водители, протестовавшие против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", подрывающей покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.
      Протесты во Франции

      В Париже уже были и стычки с полицией, слезоточивый газ и БТРы на улицах, баррикады и горящие шины, и тысячи задержанных. Президент Франции Макрон предложил провести дебаты-переговоры с участием всей страны, а потом ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение, которое может обойтись в 10 миллиардов евро (и его еще не ввели). 9 декабря участники массовых протестов во Франции обнародовали список требований к властям страны. Этот список состоит из 25 пунктов. Среди них, в частности, реформа налогообложения, повышение зарплат, доступное жилье.

      Словом, во Франции протесты не утихают. Более того – вдохновляют другие страны. Да, то, что начиналось как недовольство водителей, превратилось в протестное движение граждан разных стран против повышения цен не только на горючее. Теперь "желтые жилеты" – это те, кто отстаивают свои права так, как им кажется правильным.

      Далее акции "желтых жилетов" состоялись в Бельгии, Нидерландах, Греции, Великобритании, Израиле, Польше. А в Египте запретили продавать желтые жилеты, чтобы протесты до них не добрались.

      Теги: Жертвы Протесты "желтых жилетов" Бельгия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Лоукости – зручні повітряні "маршрутки": перевірено на собі
      сегодня , 13:01 Лоукости – зручні повітряні "маршрутки": перевірено на собі
      Артем Овдієнко 60
      Битва за стену: почему Трамп не может отказаться от строительства никому не нужного забора
      сегодня , 10:00 Битва за стену: почему Трамп не может отказаться от строительства никому не нужного забора
      Іван Яковина 242
      Блог из Луганска: как же хорошо мы жили до лета-2014
      сегодня , 09:01 Блог из Луганска: как же хорошо мы жили до лета-2014
      Ольга Черненко 1270
      Манна небесна: терористи влаштували розбірки на віджатих заводах
      11 января , 22:01 Манна небесна: терористи влаштували розбірки на віджатих заводах
      Олексій Чибісов 2627
      Медреформа изнутри: как молодые госслужащие в Минздраве меняют систему
      11 января , 20:00 Медреформа изнутри: как молодые госслужащие в Минздраве меняют систему
      Світлана Попова 259
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук