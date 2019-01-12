В Бельгии погиб первый активист протеста "желтых жилетов"

В Бельгии на одного из участников акции "желтых жилетов", которые перекрыли автомагистраль Льеж - Маастрихт вблизи города Визе, наехал грузовик, в результате чего он умер. Эта смерть стала первой в стране во время выступлений местных "желтых жилетов".

Об этом сообщает телеканал RTBF.

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Один из участников акции "желтых жилетов" в Бельгии погиб на востоке страны в результате инцидента на автомагистрали. Вечером пятницы, 11 января, грузовик совершил наезд на одного из митингующих, которые блокировали участок дороги. В результате наезда пострадавший погиб на месте,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель не увидел активиста и вовремя не затормозил. Инцидент произошел вблизи границы Бельгии с Нидерландами, где часть дороги блокировали около 30 манифестантов.

Водителя грузовика, который сбил мужчину, задержали для допроса. Предварительно полиция считает инцидент несчастным случаем и расследует это дело.

Акции "желтых жилетов" в Бельгии проходят спокойнее, чем в соседней Франции. Сначала активисты выходили на улицы, выступая против повышения цен на топливо, но впоследствии они начали протестовать против снижения покупательной способности населения.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они появляются чуть ли не в каждой стране?

Протесты "желтых жилетов" начались с Франции. Это были водители, протестовавшие против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", подрывающей покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

Протесты во Франции



В Париже уже были и стычки с полицией, слезоточивый газ и БТРы на улицах, баррикады и горящие шины, и тысячи задержанных. Президент Франции Макрон предложил провести дебаты-переговоры с участием всей страны, а потом ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение, которое может обойтись в 10 миллиардов евро (и его еще не ввели). 9 декабря участники массовых протестов во Франции обнародовали список требований к властям страны. Этот список состоит из 25 пунктов. Среди них, в частности, реформа налогообложения, повышение зарплат, доступное жилье.



Словом, во Франции протесты не утихают. Более того – вдохновляют другие страны. Да, то, что начиналось как недовольство водителей, превратилось в протестное движение граждан разных стран против повышения цен не только на горючее. Теперь "желтые жилеты" – это те, кто отстаивают свои права так, как им кажется правильным.



Далее акции "желтых жилетов" состоялись в Бельгии, Нидерландах, Греции, Великобритании, Израиле, Польше. А в Египте запретили продавать желтые жилеты, чтобы протесты до них не добрались.