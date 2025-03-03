Каждая война имеет свою цену. Если цифры расходов на дроны или артиллерию хоть как-то вписываются в привычную логику оборонных бюджетов, то стоимость возвращения бойцов к жизни – вещь совсем другого масштаба, хотя и не менее важная. После начала полномасштабного вторжения Украина столкнулась не только с необходимостью сдерживать врага, но и с новой реальностью: тысячи защитников, возвращаясь с фронта, нуждаются в качественном протезировании. Процесс реабилитации для них является огромным испытанием, которое длится не один месяц. Для многих это война за пределами линии боестолкновения.

В проекте "Бюджеты войны" журналисты 24 Канала с помощью цифр и фактов рассказывают о том, что стало важным или приобрело особое значение после 24 февраля 2022 года. Конечно, вопрос протезов является актуальным даже в мирное время. Не стоит и забывать, что российская агрессия продолжается уже 11 лет. О бионических конечностях стоило бы начинать думать не вчера, не позавчера, а всегда. Однако широкомасштабные боевые действия на территории Украины действительно обусловили значительный рост потребностей в высокотехнологичном протезировании, адаптированном к потребностям военных.

В этом материале вы узнаете, сколько Украина потратила на протезы через Prozorro за три года с начала большой войны? Какие регионы лидируют в этом вопросе, а какие – отстают? Что в целом происходит с тендерными закупками по протезированию и делает ли государство достаточно?

Цифры доказывают: на протезы тратят больше

Более 826 миллионов гривен. Именно столько, согласно нашим подсчетам, потратила Украина через Prozorro на протезы за период с 24 февраля 2022 до 24 февраля 2025 года. Речь идет о 1 830 тендерах с ожидаемой стоимостью почти полтора миллиарда гривен. Собственно, 826 миллионов – это сумма текущих договоров за указанный период. Это много, однако – недостаточно. Больше на этом акцентируем в последнем блоке.

До полномасштабного вторжения расходы на протезирование через Prozorro были значительно ниже. Например, в 2021 году на это направили около 159 миллионов гривен, что даже меньше, чем в 2020-м. Интересно, что в 2022 году, когда Украина столкнулась с большой войной, сумма составила 145 миллионов гривен, что меньше, чем в предыдущие годы. В 2023-м она превысила 168 миллионов, а 2024-й стал рекордным – на протезы потратили более 506 миллионов гривен. То есть за годы войны расходы на протезирование выросли очень существенно.

Очевидно, что такое стремительное увеличение расходов на протезы напрямую связано с количеством бойцов, которые нуждаются в сложных и дорогих бионических конечностях. Однако считать количество раненых на основе этой статистики – плохая идея, поскольку часто протезы покупает не только Украина как государство и не только через Prozorro.

Конкуренция на рынке закупок протезов через Prozorro всегда была относительно низкой, но после 24 февраля она упала до критических показателей. В частности, это связано с инициативами правительства о проведении закупок без открытых торгов, чтобы ускорить процесс заключения контактов. Если в 2015-2021 годах среднее количество участников в конкурентных лотах колебалась в пределах 1,16-1,51, то с 2022 года этот показатель обвалился ниже единицы. В 2022 году он составлял лишь 0,79, в 2023-м – 0,82, а в 2024-м – 0,83. Это означает, что значительная часть закупок происходила без реальной конкуренции, а победители определялись фактически без альтернативных предложений.

Эта тенденция продолжается в 2025 году, где средний показатель опустился до 0,63, что является самым низким за весь период анализа. Это может свидетельствовать о том, что на рынке – ограничен круг поставщиков. Причины могут быть разными: сложность сертификации продукции, высокая стоимость технологических протезов, бюрократические преграды или даже коррупционные риски. В любом случае отсутствие конкуренции влияет на цены и качество закупленных изделий, что в долгосрочной перспективе может стать серьезной проблемой.

Экономить на здоровье – это в любом случае плохая идея. Тем более когда речь идет о людях, которые рисковали своими жизнями, чтобы спасти страну. Но все же в реальности есть разные протезы по разным ценам от разных поставщиков, поэтому можно посмотреть, сколько государству удалось сэкономить на протезах благодаря Prozorro. За период с 2022 по 2025 год общая разница между ожидаемой стоимостью и победными предложениями составляет около 22,1 миллиона гривен. Почти половина от этой суммы – более 10,6 миллиона гривен, – приходится на 2024 год, который является рекордным в плане закупок протезов за все время.

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Уровень выполнения договоров на закупку протезов через Prozorro в целом остается высоким, но в 2022 году наблюдался серьезный провал – только 72,65% заключенных контрактов были выполнены. Это может быть связано с тяжелыми реалиями первых месяцев после 24 февраля, логистическими проблемами, изменениями в финансировании или даже неспособностью отдельных поставщиков выполнить свои обязательства. В 2023 году ситуация стабилизировалась, и выполнение договоров вернулось к привычным 99%, а в 2024-м составило 98%. Это свидетельствует о том, что система закупок адаптировалась.

Какова роль разных регионов Украины в протезировании

Распределение финансирования на закупку протезов через Prozorro четко демонстрирует, что основные расходы концентрируются в Киеве, Киевской области и нескольких крупных областных центрах. Абсолютный лидер по сумме заключенных договоров – Киев с показателем 481,2 миллиона гривен. Это объясняется тем, что именно в столице расположены основные клиники, которые обеспечивают военных современными бионическими конечностями и реабилитацией. Киевская область также занимает ведущую роль с общей суммой 58,9 миллиона гривен.

Среди других регионов стоит выделить Днепропетровскую (33,5 миллиона гривен), Одесскую (20,9 миллиона гривен), Полтавскую (17,5 миллиона гривен) и Черниговскую области (17,3 миллиона гривен). Днепр давно стал одним из центров медицинской помощи раненым военным, поэтому значительные средства направлены на протезирование именно здесь. Черниговская область, которая пострадала от активных боевых действий, также получила значительное финансирование на протезы.

Во многих регионах суммы значительно ниже: Закарпатская, Запорожская, Ровненская и Херсонская области, согласно нашему анализу, потратили существенно меньше на протезы через Prozorro. А Луганская область вообще не фигурирует в статистике, что, очевидно, связано с почти полной ее оккупацией.

Однако стоит отметить, что при анализе почти 116 миллионов гривен остались в категории "не определено". Это означает, что фактически часть этих средств могла быть потрачена различными регионами на закупку протезов, но из-за некорректного внесения данных или других технических причин эти суммы не были отнесены к конкретным областям. И не стоит забывать, что часто волонтеры или зарубежные доноры закупают протезы для украинских бойцов.

Анализ выявил очень интересный и приятный для нас факт. Нидерландская провинция Северный Брабант через Prozorro потратила на протезы для украинцев более 29 миллионов гривен, что больше, чем в отдельных регионах.

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Что касается медицинских центров, которые занимаются протезированием и реабилитацией военных, крупнейшие из них расположены в таких городах, как Киев, Львов и Днепр. Также в Украине есть компании, которые изготавливают протезы:

Киев. Украинский научно-исследовательский институт протезирования. Один из ведущих центров протезирования и реабилитации в Украине;

Киев. "Ортотех-Сервис". Частная компания, специализирующаяся на современных бионических протезах;

Львов. Национальный реабилитационный центр Unbroken. Центр, занимающийся комплексной реабилитацией и протезированием военных;

Львов. Superhumans Center. Современный центр бионического протезирования и реабилитации военных, который работает по мировым стандартам;

Днепр. Городской центр реабилитации и протезирования. Медицинское учреждение, обеспечивающее протезирование и дальнейшую адаптацию пациентов;

Винница. Винницкий центр протезирования и реабилитации. Изготовление и настройка протезов для военных и гражданских;

Одесса. Одесский центр протезирования и реабилитации. Заведение, специализирующееся на современных ортопедических технологиях;

Харьков. Харьковский протезно-ортопедический центр. Один из крупнейших центров в Украине, который работает с военными и гражданскими;

Луцк. Волынский протезно-ортопедический центр. Реабилитация и индивидуальное изготовление протезов.

Поговорим о некотором дегте в этой бочке меда

Очень радует, что Украина увеличивает финансирование на протезы, как показывает статистика на Prozorro, но этого недостаточно. Волонтерам все еще приходится собирать деньги "по людям". Волонтеры и активисты справедливо критикуют власть за недостаточные усилия. В частности, с соответствующими заявлениями выступал ветеран российско-украинской войны Олег Симороз, боец Станислав Гибадулин, глава Патронатной службы "Азова" Елена Толкачева и многие другие.

Военные и волонтеры в интервью для СМИ выражали обеспокоенность относительно низкой предельной стоимости протезов, что ограничивает выбор качественных изделий, а также затянутой процедуры получения современных протезов. Это приводит к тому, что многие защитники вынуждены обращаться к волонтерам для сбора средств на необходимые протезы.

Отдельная тема – отношение общества в целом к людям с инвалидностью, особенно к военным. В другом недавнем материале проекта "Бюджеты войны" мы рассказывали о расходах государства на пандусы через Prozorro, в частности вспоминали о львовских "голодных играх", когда соседи ветерана российско-украинской войны угрожали спилить "слишком большой" пандус. Часть людей с искренним непониманием удивлялись: почему военный не может пользоваться протезами, а не креслом колесным и пандусом, который "мешает" заносить мебель в подъезд.

Дело в том, что даже самый современный протез, по словам и опыту военных, требует немалых усилий для его освоения и использования. Даже самый современный протез не может обеспечить такой уровень комфорта, как настоящая конечность. Протезы часто могут натирать кожу, вызывать боль и усталость, особенно во время длительного использования. Кроме того, адаптация к ним занимает месяцы, а иногда и годы, и далеко не все могут носить их постоянно.

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Как мы видим, тема протезирования в Украине – это не только вопрос финансирования, но и целостной системы поддержки для ветеранов: от быстрой реабилитации до изменения общественного отношения к людям с инвалидностью. Безбарьерное пространство, качественное медицинское обслуживание, быстрая бюрократическая процедура получения протезов и государственная поддержка инициатив волонтеров – все это должно стать не исключением, а нормой. Иначе ситуация, когда защитники вынуждены самостоятельно искать средства на необходимое протезирование, останется реальностью еще на долгие годы.

О методологии. Журналисты 24 Канала проводили анализ, приведенный в материале, с помощью инструмента BI.Prozorro. Поэтому все упомянутые в публикации цифры касаются исключительно данных, размещенных на платформе Prozorro, если не указан другой источник. Отбор тендеров осуществлялся по ключевому слову "протез". Охватываемый период для большинства инфографик: с 24.02.2022 по 24.02.2025