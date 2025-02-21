Война – это не только об оружии, броне и стратегических маневрах. Это еще и о жизни, которую можно спасти – или потерять – за считанные минуты. Именно поэтому аптечки и турникеты на поле боя и в тылу имеют такое же значение, как броня рыцарей в Средневековье или полевые госпитали во время Первой мировой войны. Они – не просто медицинское снаряжение, а шанс выжить там, где еще вчера шансов не было.

С началом российской агрессии в 2014 году Украина сделала огромный скачок в обеспечении военных и гражданских качественными аптечками. Процесс совершенствования не прекращается и сейчас, во время полномасштабной войны. Если раньше в стандартном наборе медика была вата и зеленка, то сегодня – современные израильские бандажи, гемостатические средства и турникеты. Хотя и следует сказать, что у общественности все еще немало вопросов относительно качества соответствующих средств.

В этом материале проекта "Бюджеты войны" журналисты 24 Канала решили разобраться, сколько государство тратит на аптечки и турникеты через Prozorro, почему это по-настоящему важно, как менялись закупки с 2022 года и какие итоги можно подвести после трех лет большой войны.

Как мы росли и что имеем сейчас

Чтобы объективно оценить ситуацию сейчас, посмотрим, что мы имели 10 лет назад.

2015 год. Тогдашний глава военно-медицинского департамента Минобороны Андрей Верба заявляет, что потребность в аптечках в зоне АТО удовлетворена лишь на 50% – то есть половина солдат просто не имеет необходимых средств, чтобы оказать первую медицинскую помощь. Что касается наполнения аптечек, с этим также беда: государственные чиновники прямо говорят, что мы "не США, не Израиль и не Великобритания" – у нас нет денег на такую базовую вещь, как турникет, нужно пользоваться устаревшими жгутами.

К счастью, процесс реформации аптечек, а кроме того, консультации с волонтерами и военными начались довольно оперативно. Впоследствии в августе 2017 года Министерство здравоохранения Украины объявило о намерении внедрить стандарты НАТО в составе индивидуальных военных аптечек и медицинских рюкзаков. Был разработан проект приказа, который учитывал международные стандарты и боевой опыт в зоне АТО.

Как часто бывает, то, что в первую очередь планировали использовать в военном деле, повлияло на жизнь гражданских. Наполнение аптечек, которые должны быть в каждом доме, машине и предприятии, претерпело изменения в положительную сторону.

В то же время сказать, что 24 февраля 2022 года мы встретили врага с на все 100% решенным вопросом относительно аптечек – отнюдь нельзя. Не так давно, в августе 2023-го, Минздрав менял состав индивидуальных аптечек: вместо ципрофлоксацина – моксифлоксацин или левофлоксацин. К тому же правительство объявляло о других важных инициативах в этой области.

Были и скандалы, увольнения и резонансные расследования журналистов относительно некачественно укомплектованных китайских аптечек – о них расскажем подробнее чуть позже. А пока все-таки констатируем очевидное: хоть абсолютно все проблемы решить не удалось до 24 февраля, значительный прогресс, который сделала Украина, не стоит отрицать или обесценивать. И это подтверждают цифры, которые мы вывели на основе анализа тендеров на Prozorro.

Статистика подтверждает, что закупки аптечек постепенно увеличивались на протяжении последних лет. Если в 2016 году, согласно нашим данным, государство потратило на них около 12 миллионов, то уже в 2024-м этот показатель достиг рекордных почти 77 миллионов.

Еще раз акцентируем, что речь идет именно о данных на Prozorro, опираясь на которые не стоит считать точное количество средств, которые есть у солдат и гражданских: значительную часть аптечек Украина не закупала, ведь их передавали благотворители. Однако отследить определенную тенденцию можно – это мы и пытаемся сделать.

За три года с начала полномасштабного вторжения Украина потратила через Prozorro на аптечки 165 миллионов гривен. Речь идет о четырех с половиной тысячах тендеров. Абсолютное большинство закупок прошли успешно: из 4 524 тендеров только 145 оказались неуспешными (не состоялись или были отменены), что составляет примерно 3,2% от общего количества. Это означает, что на каждый неуспешный тендер приходится в среднем 30 успешных.

Есть и не очень хорошая новость: динамика конкуренции в государственных закупках аптечек за последнее десятилетие демонстрирует тревожную тенденцию к снижению конкурентности торгов. В частности, среднее количество участников в конкурентных лотах уменьшилось с 1,74 в 2019 году до 1,09 в 2022 году, что свидетельствует о почти полном отсутствии конкуренции.

Параллельно резко возросла доля неконкурентных лотов: если в 2019 году она составляла 56,35%, то в 2022 году – уже 92,94%. Это означает, что подавляющее большинство закупок проводилась без реального соревнования между поставщиками. Хотя и в 2023 и 2024 годах наблюдается незначительное улучшение показателей, уровень конкуренции остается низким.

Такая ситуация не только плохо звучит в теории, но и имеет негативные последствия на практике: отсутствие соревнования между поставщиками делает невозможным прогресс.

Ситуация с турникетами: почему они важны

Недавно 24 Канал общался о турникетах с боевым медиком Олегом Белым, который, среди прочего, проводит тренинги по домедицинской помощи для военных. Он поделился, что турникет помог спасти жизнь 9-летнему мальчику, который пострадал в результате российского удара по Чернигову.

Среди пострадавших (после атаки на Чернигов – 24 Канал) был 9-летний мальчик, к которому быстро прибежала дама. Она недавно окончила курсы по тактической медицине и имела с собой турникет, которым мы комплектуем аптечки. Именно благодаря ее знаниям и скорости реакции удалось спасти жизнь ребенку.

Это лишь одна из миллионов историй, когда благодаря турникету удалось сохранить жизнь человеку. И сейчас вряд ли кто-то будет спорить, что жгуты Эсмарха имеют больше преимуществ, чем турникеты: по меньшей мере, их невозможно наложить одной рукой; кроме того, есть риск, что они могут порваться.

Очевидно, это понимали и в Минобороны в начале российской агрессии в 2014 году. Но тогда, как мы уже отмечали, оправдывали отсутствие закупок турникетов в нужных объемах тем, что мы "не США, не Израиль, и не Великобритания", – то есть у нас нет денег.

Сейчас ситуация с турникетами кардинально лучше, чем 10 лет назад. Немалый пласт закупок все еще на волонтерах, однако видны усилия государства. К тому же к большому количеству гражданских людей пришло осознание, что необходимо пройти курсы домедицинской помощи и приобрести качественный турникет себе в домашнюю аптечку.

По нашим данным, с начала широкомасштабной войны за три года государство потратило на турникеты через Prozorro почти 115 миллионов гривен, что составляет около тысячи тендеров. Большинство из них прошли успешно, и лишь незначительный процент закупок не состоялся или был отменен.

Интересно проанализировать, какие регионы объявляли больше тендеров на приобретение турникетов, а какие – существенно меньше.

Анализ показывает, что крупнейшие закупки турникетов через Prozorro осуществили столица и Львовская область – с показателями 22,5 и 20 миллионов гривен соответственно.

Средний уровень расходов наблюдается в таких областях, как Днепропетровская (4,6 миллиона гривен), Одесская (3,7 миллиона) и Полтавская (3 миллиона). Эти регионы имеют значительное население и развитую инфраструктуру, что может объяснять соответствующие объемы финансирования.

Наименьшие суммы расходов, как выглядит, – в Херсонской (56 тысяч гривен), Донецкой (224 тысячи гривен) и Николаевской (140 тысяч гривен) областях.

На части соответствующих регионов продолжаются активные боевые действия, количество населения постоянно сокращается, что и объясняет, с одной стороны, низкие расходы. С другой стороны, далеко не всегда турникеты попадают в военные и гражданские структуры благодаря Prozorro – не стоит забывать о гуманитарной помощи и благотворителей.

Проблемы, которые все никак не исчезнут

В начале материала мы упоминали, что 50% военных по состоянию на 2015 год не имели аптечек. Сейчас хотелось бы верить, что войско на 100% обеспечено аптечками, и над этим вроде бы добросовестно работает командование Медицинских сил ВСУ, но есть нюанс. Журналисты Суспильного в 2023 году отмечали, что часто военным привозят некачественные медицинские средства: к примеру, вместо турникетов – жгуты, которые быстро рвутся. А на бумаге, конечно, все было "в порядке".

В общем, неоднократно на публичную общественность всплывала проблема с некачественными аптечками и турникетами. Так, предприниматель, член Совета Women's Aid International Яна Матвийчук летом 2023 года рассказывала, что государство закупило вместо нормальных турникетов, которые бы спасали жизни бойцам, китайскую подделку.

Полученные турникеты были переданы на официальный тест, который показал, что они не держат компрессионное давление в течение двух часов. Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины сообщило, что информация о неисправности турникетов не является правдивой: ведомство противоречит результатам официального испытания,

– говорилось в материале.

По словам Матвийчук, кроме некачественных турникетов, солдатам передали другие некачественные средства в составе аптечек. Скажем, в комплектации аптечки было указано, что в наборе есть химический кровоостанавливающий бинт, но на самом деле туда добавили китайскую спрессованную марлю.

К счастью, описанные скандалы имели реальные последствия. Уже через несколько месяцев после того, как получили огласку ситуации с некачественными аптечками и турникетами, президент уволил командующего Медицинских сил ВСУ Татьяну Остащенко. Кроме того, Министр обороны Украины впоследствии подписал приказ об упрощенной процедуре списания военно-медицинского имущества в украинской армии: аптечек, сумок и рюкзаков.

Несмотря на все усилия, похоже, до конца все вопросы с турникетами не удалось решить.

Совсем недавно, несколько недель назад, сеть облетело известие от Департамента здравоохранения Минобороны, который подготовил проект приказа о допуске только тех турникетов, которые были одобрены американским Комитетом боевой травмы. Инициативу раскритиковали украинские производители, которые справедливо акцентировали: ни один из украинских турникетов, даже если он качественный и используется на фронте, не сертифицирован в США.

Итак, что мы в конце концов имеем? Нет сомнения, что аптечки важны, турникеты в частности – и для военных, и для гражданских. Видно, что государство с каждым годом выделяет на это больше средств, но неоценимую ношу продолжают нести волонтеры. Проблемы с аптечками и турникетами все еще существуют и не исчезают, хотя их вроде бы становится меньше: если сравнивать с ситуацией в 2014 году, то по крайней мере нет ощущения полного провала.

Можно еще долго подводить итоги и говорить очевидное, однако самое главное понятно само собой – нехватка качественных аптечек и турникетов будет стоить Украине жизни сотен и тысяч людей.

О методологии. Журналисты 24 Канала проводили анализ, приведенный в материале, с помощью инструмента BI.Prozorro. Поэтому все упомянутые в публикации цифры касаются исключительно данных, размещенных на платформе Prozorro, если не указан другой источник. Отбор тендеров осуществлялся по следующим ключевым словам: "аптечка", "турникет". Охватываемый период: с 24.02.2022 по 31.01.2025