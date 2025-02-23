Еще в 1940-х годах британцы и американцы поняли: без надежной связи войны не выиграть. Тогда радиостанции стали нервной системой армий, сегодня же эту роль выполняет спутниковый интернет. И если в годы Второй мировой о надежной связи могли только мечтать, то в нынешней российско-украинской войне она является одним из решающих факторов.

После 24 февраля 2022 года россияне сразу же взялись разрушать украинскую коммуникационную инфраструктуру, в частности, прицельными ударами и кибератаками. Пока они ломали вышки, к нам начали прибывать первые терминалы Starlink. Именно благодаря им ВСУ сохранили координацию, операторы дронов получили непрерывный интернет, а гражданские – возможность связаться с родными после деоккупации территорий.

Журналисты 24 Канала в проекте "Бюджеты войны" анализируют расходы государства через Prozorro на критически важные технологии и оценивают их влияние. В этом материале – история Starlink в Украине: кто и как закупает терминалы, где их используют и почему доступ к спутниковому интернету иногда становится вопросом жизни и смерти.

Связь на фронте – как воздух: важность Starlink

Вряд ли есть украинцы, которые никогда ничего не слышали о Starlink, но справочно все равно отметим, что это спутниковые интернет-терминалы, которые обеспечивают связь даже там, где нет мобильных вышек, оптоволокна или других каналов коммуникации. Они работают через сеть спутников компании SpaceX на низкой околоземной орбите и стали критически важными для ВСУ, волонтеров и гражданского населения, особенно в зонах боевых действий и регионах, где россияне уничтожили инфраструктуру связи.

SpaceX – это частное аэрокосмическое предприятие, которое принадлежит Илону Маску. Время от времени всплывают разговоры о том, что американский миллиардер запретит украинцам использовать его разработку. Так это или нет – никто не может ответить однозначно. Однако волонтеры, с которыми мы общались, подтверждают, что существуют опасения, хотя и это решение со стороны Маска очень маловероятно.

До начала полномасштабного вторжения Украина не использовала технологию Starlink, потому что:

во-первых , не было необходимости – связная инфраструктура и так постоянно развивалась на территории нашего государства без Starlink, ее никто интенсивно не пытался уничтожить;

, не было необходимости – связная инфраструктура и так постоянно развивалась на территории нашего государства без Starlink, ее никто интенсивно не пытался уничтожить; во-вторых, это просто дорого; интернет в Украине достаточно дешевый, а желающих, чтобы переплачивать за дорогие терминалы, – не так и много.



Что такое Starlink и как он выглядит / Иллюстративное фото Depositphotos

24 февраля 2022 года все изменило. Появилась срочная потребность в том, чтобы наладить надежную связь, особенно в зоне боевых действий, где коммуникация и слаженная работа между военными является едва ли не самым большим залогом успешных атак и обороны. Украине удалось за один день договориться со SpaceX о передаче терминалов Starlink. Сразу к делу взялись волонтеры и просто неравнодушные.

Олег Ковальский, руководитель компании "СК-ТЕХ", занимающейся поставкой и ремонтом телекоммуникационного оборудования, рассказал, что впервые ему попал в руки Starlink в конце марта 2022-го.

Начали смотреть, исследовать... Боялись повредить, потому что купить в магазине его тогда было невозможно. Первый заказ получили от организации, которая просила уладить, чтобы можно было питать Starlink от автомобиля. Сейчас мы очень много терминалов переоборудуем под авто, чтобы можно было на машину поставить на магнитах, ехать и иметь связь в дороге.



Рабочее место мастера, который ремонтирует Starlink / Фото предоставлено 24 Каналу Олегом Ковальским

По словам Ковальского, для многих такие системы, как терминалы Starlink, которые обеспечивают связь, – привычное явление: как солнце, взошедшее на небе утром и зашедшее вечером. В то же время часто недооценивают работу военных-связистов. Однако важно понимать, что сейчас коммуникация на фронте – это как воздух: когда его нет – начинаешь задыхаться. Поэтому и не стоит нивелировать значение этих терминалов и вообще систем коммуникации, если мы хотим победить врага.

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Государство или волонтеры: какая ситуация с закупками

О чем бы мы ни говорили – дроны, аптечки или турникеты – всегда будет на устах: "Государство делает мало, а весь груз – на волонтерах". Starlink не является исключением. По словам волонтера Владислава Куксы, который занимается ремонтом и поставкой терминалов, в основном ему приходится чинить оборудование, закупленное на благотворительные средства.

Жаловаться, что государство совсем ничего не делает, – также нельзя. Анализ тендеров на Prozorro подтверждает, что за 3 года полномасштабного противостояния с врагом Украина хоть и с переменной успешностью, но постепенно наращивала закупки Starlink. Пик приходится на декабрь 2024 года: только в этот месяц было потрачено, по нашим данным, 22 миллиона гривен.

Цена за Starlink может варьироваться от 18 до 40, а то и 50 тысяч гривен. Посчитать, сколько их в штуках сейчас в Украине, – довольно трудно. Однако руководитель компании "СК-ТЕХ" Олег Ковальский оценивает, что по состоянию на осень 2024 года было около 160 тысяч терминалов, закупленных как и государством, так и волонтерами. Кстати, покупать в Европе – дешевле, но об этом чуть позже.

Как показывает анализ лотов на Prozorro, государство потратило на Starlink за почти три года большой войны – 158 миллионов гривен. Именно такова текущая сумма договоров по 1 300 тендерам. Большинство из закупок прошли успешно, хотя и фиксируют определенный процент или отмененных тендеров, или таких, что не состоялись. На каждый неуспешный тендер приходится 17 успешных.

Разница между ожидаемой стоимостью и текущей суммой договоров составляет 21 миллион гривен – то есть примерно столько удалось сэкономить государству на Starlink благодаря тендерным закупкам на Prozorro, хотя уровень конкуренции не был высок. Мы уже неоднократно акцентировали в других материалах проекта "Бюджеты войны", что за время от начала полномасштабного вторжения значительно уменьшилась конкуренция на рынке в совершенно разных отраслях, в частности в строительстве, о котором недавно вышел обстоятельный материал. Это довольно закономерный процесс, но все же хотелось бы, чтобы он приобрел обратную тенденцию.

Что касается закупок в регионах, то безоговорочное лидерство удерживает столица и Днепропетровская область. Далее следуют, довольно неожиданно, Ровненская и Запорожская области. Последние места в этом рейтинге, по нашим данным, занимают Закарпатье и Черновицкая область: соответствующие регионы расположены в глубоком тылу, за три года большой войны они меньше всего были под прицелом вражеских дронов и ракет.

Наибольшие проблемы с рынком и терминалами

Как мы уже писали ранее, на фоне новостей о Трампе и переговорах существует опасение, что Илон Маск может запретить Украине использовать свою разработку. Это будет означать огромные проблемы для ВСУ, поскольку альтернатив Starlink просто не существует. Чтобы создать что-то подобное и простотой использования, и надежностью, и качеством – нужно очень много денег и времени. И с тем, и с тем у Украины проблемы.

Однако оптимисты приводят резонные аргументы: наше государство пока едва ли не самый большой закупщик терминалов Starlink в мире. Шанс, что Маск решит рубить ветку, на которой сидит, – очень маловероятен, ведь речь идет об огромной сумме поступлений и за сами терминалы, и за ежемесячную абонплату. Собственно, пользователь должен платить ежемесячно около 100 долларов за соответствующий интернет и это довольно много в наших реалиях.

Не Маском единым. Существуют еще такие проблемы с рынком Starlink в Украине:

покупать системы в Украине – дорого, ждать приходится – долго, ведь нет официальных дилеров;

волонтеры и предприниматели возят терминалы из Европы; раньше действовала льготная растаможка, сейчас ее нет;

в один момент SpaceX ввела определенные ограничения по объемам закупок Starlink.

Каждый из этих вопросов является дискуссионным. Даже по льготной растаможке существуют диаметрально противоположные мнения: кто-то видит угрозу в том, что прежде всего этим воспользуются непорядочные бизнесмены, а не волонтеры; кто-то настаивает, что сейчас терминалы используют исключительно на фронте, нет смысла обогащаться на армии.

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Кроме того, на основе разговоров со специалистами, мы выделили главные проблемы при использовании Starlink на фронте – случаи, когда терминалы попадают на ремонт:

Перепады напряжения от генераторов. Слабые блоки питания не выдерживают скачков напряжения, особенно когда одновременно подключают чайники или другие приборы.

Обстрелы и шрапнели. Оборудование повреждается осколками после взрывов, на ремонт поступают обгоревшие устройства.

Перекручивание кабелей. В старых версиях Starlink кабель закручивался внутри антенны из-за ее подвижности.

Наезды тяжелой техникой. Часто случаются истории, когда антенны случайно раздавливает бронетехника.

Затопления. Устройства часто устанавливают в ямах для защиты от РЭБ, но во время дождей ямы заполняются водой.

Замерзание и перегрев. Вода или снег, накапливающийся на антенне, может активировать подогрев и перегрузить систему.

Поврежденный Starlink приехал на ремонт: видео 24 Каналу предоставил Олег Ковальский

Отдельная история, как делится волонтер Владислав Кукса, который ремонтирует системы, – непонимание обычных военных, как пользоваться терминалами. Сейчас Starlink есть в каждом окопе, но не каждый боец проходил обучение или подготовку, во время которой осваивал базовые правила обращения с системами. Непосредственной вины в этом бойцов нет. Скорее это вопрос к командованию и Минобороны, почему не разработаны инструкции.

Обучение, как пользоваться Starlink, должно быть во время БОВП (базовой общевойсковой подготовки – 24 Канал). Пока же все сводится к знанию, как воткнуть провод в розетку: пока интернет есть – все хорошо, а когда что-то происходит из-за ненадлежащего обращения – никто не знает, что делать. Эту информацию нужно доносить до военных.

Особенно острая проблема – что делать с терминалом Starlink солдата, который погиб. Часто не удается восстановить доступ к аккаунту – тогда такой терминал отправляют на запчасти. Власти могли бы согласовать соответствующий вопрос со SpaceX или как-то иначе решить проблему. В конце концов, три года – это достаточно долгий период, за который стоило бы обратить внимание на этот вопрос.

Будут ли нам нужны Starlink после этой войны

Среди специалистов в Starlink существует мнение, что если бы не полномасштабная война, вряд ли Украина начала бы массово закупать терминалы. Все упирается в деньги – ежемесячная абонплата в 100 долларов никак не может конкурировать с дешевым украинским интернет-соединением. Поэтому нет оснований полагать, что после окончания боевых действий системы будут нужны в таком количестве как сейчас.

Вместе с тем всего за несколько первых недель 2025 года Украина потратила через Prozorro немало средств на терминалы. Более 8 миллионов гривен – именно такова текущая сумма договоров. На дальнейшую динамику, конечно, будет влиять политическая ситуация, однако пока выглядит, что какими бы ни были результаты переговоров, Киев не надеется на то, что российская угроза исчезнет.

Один из мастеров Starlink в ходе частного общения сказал нам, что "хотелось бы, чтобы этого всего не было". Как бы круто Starlink не работали и какой бы она не была полезной для военных, все мы понимаем, что пока она нужна Украине, будет продолжаться война и будут гибнуть люди.

То же, кстати, можно сказать и о дронах, генераторы и прочее, о чем 24 Канал рассказывает в серии публикаций "Бюджеты войны" к третьей годовщине с начала полномасштабного вторжения. Оставайтесь с нами, чтобы знать самое главное.

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О методологии. Журналисты 24 Канала проводили анализ, приведенный в материале, с помощью инструмента BI.Prozorro. Поэтому все упомянутые в публикации цифры касаются исключительно данных, размещенных на платформе Prozorro, если не указан другой источник. Отбор тендеров осуществлялся по следующим ключевым словам: "Старлинк" и "Starlink". Охватываемый период: с 24.02.2022 по 31.12.2024.