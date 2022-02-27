И это их профессиональная армия, воюющая по всему миру?
Сколько бы Путин не кидал миллиардов в войну, наш народ дает ожесточенный бой, которого никто не ожидал.
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Весь мир ошеломлен от того, как сражаются украинцы. Как кто-то шутил, представьте, мы теперь живем в реальности, в которой чеченцы будут бояться украинцев.
Есть управленческий хаос, но его компенсирует массовая ненависть и смелость нашего народа.
Сумы, которые уже не менее 4 раз брали россияне, каждый раз дают по зубам оккупантам силами "ментов" и терробороны.
Героический Харьков сражается с бесчеловечной смелостью – вражеские танки жгут просто уже подручными средствами.
Николаев, с которым уже прощались, сто раз показал, что он – украинский город.
Киев. По Киеву русские задействовали все, что можно. Киявляне не отдают город прямо на силе воли. Инкассаторы, увидевшие россиян и взявшие их голыми руками, – это один из случаев, которые должны войти в историю.
Прекрасные украинские гопники, которые по всей стране дают п..зды оккупантам.
Тотальная изоляция России
За трое суток войны против Украины Россия превратилась в абсолютную парию.
Уже даже пророссийские политики Европы, коррумпированные россиянами, желают бункерному деду смерти и говорят, что безумца нужно останавливать.
Абсолютно закончилась политическая возможность для традиционного западного бл...дования с россиянами.
Против Путина весь нормальный мир. От Илона Маска до Мадонны. И ненормальный тоже – Казахстан послал, Талибан офигел. Публичным людям всей планеты теперь стыдно молчать об Украине.
Россия и ее зомби-граждане теперь крепко закрыты крышкой – Свифтом их отрежут от глобальной экономики, внедряются визовые ограничения, а техногиганты ставят точку в их научно-техническом прогрессе.
Поэтому держимся, родные!