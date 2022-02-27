Конечно, не воюют. Мы же воображаемая нация. Нас придумали австрийский штаб и дедушка Ленин. Вместе. От нех*р делать. Сам историк Путин сказал! Как ему не верить?

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С кем воюет Россия

Разве можно воевать с выдуманной нацией? Нельзя! Можно сражаться только с демонами в собственной голове.

Но в сражении с воображаемыми украинцами, господа российские фашисты, можно отхватить совершенно реальных п*здюлей. По полной программе. Что вы и получаете.

Я не буду заниматься шапкозакидательством. Перед нами реально сильный враг. Сильный враг со слабым духом – ведь агрессор никогда не бывает силен духом. У него душа педофила. Душонка, а не душа.

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Помощь Украине

Я знаю, что меня читают за пределами Украины! Знаю, что нам хотят помочь! Помогайте!

Нужно закрыть наше небо. Чтобы ни один путинский гриф-стервятник не поднялся в небо над нашей Украиной. Присоединяйтесь к нашим просьбами! Пишите своим сенаторам, выходите на демонстрации.

Санкции – это прекрасно! Спасибо за оружие, но щит в небе будет самой лучшей помощью Украине! Держимся!

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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