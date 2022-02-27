Звісно, не воюють. Ми ж уявна нація. Нас придумали австрійський штаб та дідусь Ленін. Разом. Від нех*р робити. Сам історик Путін сказав! Як йому не вірити?

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З ким воює Росія

Хіба можна воювати з вигаданою нацією? Не можна! Можна боротися лише з демонами у своїй голові.

Але у битві з уявними українцями, панове російські фашисти, можна відхопити цілком реальних п*здюлів. За повною програмою. Що ви й отримуєте.

Я не займатимуся шапкозакидництвом. Перед нами є реально сильний ворог. Сильний ворог зі слабким духом – адже агресор ніколи не буває сильним духом. У нього душа педофіла. Душонка, а не душа.

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Допомога Україні

Я знаю, що мене читають за межами України! Знаю, що нам бажають допомогти! Допомагайте!

Потрібно закрити наше небо. Щоб жоден путінський гриф-стерв'ятник не здійнявся в небо над нашою Україною. Приєднуйтесь до наших прохань! Пишіть своїм сенаторам, виходьте на демонстрації.

Санкції – це чудово! Дякуємо за зброю, але щит у небі буде найкращою допомогою Україні! Тримаємось!

Важливо! Збройні Сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаємо спокій, читаємо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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