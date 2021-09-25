Такую информацию сама Федив накануне сообщила на своей фейсбук-странице. Она рассказала подробности и объяснила, почему считает это дело необоснованным.

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Она отметила, что накануне частично ознакомились с материалами ревизии Украинского культурного фонда за 2018–2021 годы. В течение этого времени проверяли преимущественно институциональную поддержку и гранты (153 страницы акта из 210). Аудиторы обнаружили нарушения относительно институциональной поддержки – всего более 57 миллионов гривен. Ответственность за них в акте возложена лично на бывшую директрису.

О каких нарушениях заявили аудиторы

По словам Федив, самое большое и массовое нарушение, которое выявили аудиторы, касается КВЭД заявителей. Мол, нужные не стоят первыми в списке в государственном реестре. Это означает, что грантополучатель не является представителем креативной индустрии, а Фонд неэффективно и нецелевым путем использовал деньги.

Бывшая чиновница отметила, что к проведенным мероприятиям грантополучателей нет ни одного замечания по существу. "Позиция Минкульта абсолютно пассивна, лишь тихо работают аудиторы, которых волновали только КВЭДы", – добавила она.

По мнению ГАСУ, виновата во всех этих нарушениях только я, ведь подписала договор. Договор, который прошел несколько этапов проверки Фонда, получил одобрение наблюдательного совета и согласование Минкульта,

– заметила Федив.

"Однако выглядит это так: Фонд допустил нарушение, но поскольку госпожа Федив подписала договор, то она совершила нарушение. Но объяснения мы у нее брать не будем, потому что она уволилась", – добавила бывшая руководительница УКФ.

Отрывок из сообщения Федив в Фейсбуке:

"57 миллионов убытков и уголовное производство – так выглядит благодарность государства за годы самоотдачи, тяжелого труда и развитие целого института. Пока не могу описать всего, что происходит, ведь только вчера частично ознакомились с материалами ревизии УКФ за последние 3 года, поэтому напишу основное. За эти годы деятельности в основном проверяли институциональную поддержку и гранты – 153 страницы акта из 210). Так просил наблюдательный совет, члены которого знали о результатах ревизии еще до их официального обнародования. Но об этом чуть ниже. 57 678 337, 20 гривен всего вменяли аудиторы нарушений по институциональной поддержке, за которые ответственность в акте возложена на меня лично. Самое большое и массовое нарушение – КВЭДы заявителей.

Нужные КВЭДы не стоят первые в списке в государственном реестре – значит грантополучатель не является представителем креативной индустрии, а Фонд неэффективно и нецелевым путем использовал средства. Почему их аргументы так созвучны с теми, которые полгода назад хотел использовать эфемерный союз концертных индустрий. Тот самый, которого нет в реестре, который, судя по сайту, не ведет активной деятельности, однако имел большое желание отменить предоставление грантов через КВЭДы заявителей. Вот так. Не проверила, на каком месте КВЭД в Едином государственном реестре, получила уголовное преследование. Видимо, это надо прямо прописать в должностных обязанностях директора Фонда. На будущее".