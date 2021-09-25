Таку інформацію сама Федів напередодні повідомила на своїй фейсбук-сторінці. Вона розповіла подробиці та пояснила, чому вважає цю справу необґрунтованою.

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Вона зазначила, що напередодні частково ознайомились із матеріалами ревізії Українського культурного фонду за 2018 – 2021 роки. Упродовж цього часу перевіряли переважно інституційну підтримку та гранти (153 сторінки акту з 210). Аудитори виявили порушення щодо інституційної підтримки – загалом на понад 57 мільйонів гривень. Відповідальність за них в акті покладена особисто на колишню директорку.

Про які порушення заявили аудитори

За словами Федів, найбільше та наймасовіше порушення, яке виявили аудитори, стосується КВЕДів заявників. Мовляв, потрібні не стоять першими у списку в державному реєстрі. Це означає, що грантоотримувач не є представником креативної індустрії, а Фонд неефективно та нецільовим шляхом використав гроші.

Колишня посадовиця зазначила, що до проведених заходів грантоотримувачів немає жодного зауваження по суті. "Позиція Мінкульту абсолютно пасивна, лише тихо працюють аудитори, яких хвилювали тільки КВЕДи", – додала вона.

На думку ДАСУ винна в усіх цих порушеннях тільки я, адже підписала договір. Договір, який пройшов кілька етапів перевірки Фонду, отримав схвалення Наглядової ради й погодження Мінкульту,

– зауважила Федів.

"Проте виглядає це так: Фонд допустив порушення, але оскільки пані Федів підписала договір, то вона вчинила порушення. Але пояснення ми у неї брати не будемо, бо вона звільнилась", – додала колишня очільниця УКФ.

Уривок з допису Федів у фейсбуці:

"57 мільйонів збитків і кримінальне провадження – так виглядає вдячність держави за роки самовіддачі, важкої праці і розбудову цілої інституції. Поки не можу описати всього, що відбувається, адже тільки вчора частково ознайомились із матеріалами ревізії УКФ за останні 3 роки, тому напишу основне. За ці роки діяльності в основному перевіряли інституційну підтримку та гранти – 153 сторінки акту з 210). Так просила Наглядова рада, члени якої знали про результати ревізії ще до їхнього офіційного оприлюднення. Але про це трохи нижче. 57 678 337, 20 гривень всього навиявляли аудитори порушень по інституційній підтримці, за які відповідальність в акті покладена на мене особисто. Найбільше та наймасовіше порушення – КВЕДи заявників.

Потрібні КВЕДи не стоять перші в списку в державному реєстрі – значить грантоотримувач не є представником креативної індустрії, а Фонд неефективно та нецільовим шляхом використав кошти. Чомусь їхні аргументи так співзвучні з тими, які пів року тому хотіла використати ефемерна спілка концертних індустрій. Та сама, якої немає в реєстрі, яка, судячи по сайту, не веде активної діяльності, проте мала велике бажання скасувати надання грантів через КВЕДи заявників. Ось так. Не перевірила, на якому місці КВЕД в Єдиному державному реєстрі, отримала кримінальне переслідування. Мабуть, це треба прямо прописати в посадових обов'язках директора фонду. На майбутнє".