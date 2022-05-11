Против экс-регионала Святаша возбудили дело: Россия хотела сделать его "гауляйтером Харькова"

Против бывшего нардепа от Партии Регионов Дмитрия Святаша возбудили уголовное дело. Политика подозревается в государственной измене.

Предателя привлекут к ответственности

В настоящее время по поводу деятельности Святаша проводят расследование. Об этом сообщил главный прокурор Харьковской области Александр Фильчаков.

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Это наша обязанность – привлечь это лицо к предусмотренной законом уголовной ответственности,

– подчеркнул Фильчаков.

Святаша хотели назначить оккупационным "головой" Харькова

В начале апреля замминистра инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что Кремль хотел назначить так называемым "мэром" оккупированного Харькова Святаша. К счастью, вражеской армии не удалось захватить украинский город.

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Что известно об экс-нардепе

В 2002 году харьковчанин Святаш прошел в Верховную Раду на парламентских выборах. В 2004 году тогдашний кандидат в президенты Виктор Янукович назначил политика своим доверенным лицом.

В 2006 году член "Партии регионов" снова прошел в парламент. Тогда он стал заместителем председателя комитета по финансам и банковской деятельности. В целом политик был нардепом 6 созывов Совета вплоть до 2019 года.

Святаш неоднократно попадал в скандалы, ведь его обвиняли в невыполнении финансовых обязательств. Кроме того, он возмутительно обвинял жителей западных областей, а также украинскую диаспору в том, что они, мол, хотят разделить нашу страну.

В 2019 году Святашу объявили о подозрении по 2 статьям. Речь идет о мошенничестве по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах и подделке документов. Ему инкриминировали сговор с руководством группы компаний "АИС" для завладения деньгами, полученными от "УкрСиббанка" в качестве кредитов. По данным прокуратуры, политик нанес банку ущерб более чем на 1,1 миллиарда гривен.

Впоследствии Святаша объявили в розыск. По данным СМИ, он скрывается в России.

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