Дела касаются финансирования терроризма, легализации незаконно полученного имущества и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

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Дела возбудили после обращения ОО "Центр медиарасследований "Булава". Продолжается досудебное расследование.

Что известно о Столаре

  • В 2006 году Столар стал депутатом Киевского областного совета, в 2010 баллотировался в Верховную Раду от "Партии регионов". Покинул партию после 2 лет депутатства.
  • В 2019 году его избрали в парламент по списку "ОПЗЖ". Возглавляет киевскую ячейку партии.
  • Ранее журналисты "Схем" сообщали о его тесных отношениях с мэром Виталием Кличко. Нардепа даже называли в СМИ правой рукой Кличко в 2015 – 2019 годах.
  • Помимо этого, политик владеет медиахолдингом "Live Network".
  • По данным движения ЧЕСТНО, Столара называют "серым кардиналом" Киева.
  • Также он якобы назначал необходимых людей на ответственные должности в столице, а в 2019 профинансировал ОПЗЖ на 1,6 миллиона гривен.
  • В августе 2020 года нардеп был одним из инициаторов представления в Конституционный Суд относительно ряда положений антикоррупционного законодательства.