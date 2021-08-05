Дела касаются финансирования терроризма, легализации незаконно полученного имущества и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

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Дела возбудили после обращения ОО "Центр медиарасследований "Булава". Продолжается досудебное расследование.

Что известно о Столаре

В 2006 году Столар стал депутатом Киевского областного совета, в 2010 баллотировался в Верховную Раду от "Партии регионов". Покинул партию после 2 лет депутатства.

В 2019 году его избрали в парламент по списку "ОПЗЖ". Возглавляет киевскую ячейку партии.

Ранее журналисты "Схем" сообщали о его тесных отношениях с мэром Виталием Кличко. Нардепа даже называли в СМИ правой рукой Кличко в 2015 – 2019 годах.

Помимо этого, политик владеет медиахолдингом "Live Network".

По данным движения ЧЕСТНО, Столара называют "серым кардиналом" Киева.

Также он якобы назначал необходимых людей на ответственные должности в столице, а в 2019 профинансировал ОПЗЖ на 1,6 миллиона гривен.

В августе 2020 года нардеп был одним из инициаторов представления в Конституционный Суд относительно ряда положений антикоррупционного законодательства.

Обратите внимание! Связи со Столаром комментировал и сам Кличко. Он признался, что застройщик и нардеп действительно имел немалое влияние на многих депутатов Киевсовета. Однако при этом городской голова уверяет, что не давал ему преференций на строительство.