Справи стосуються фінансування тероризму, легалізацію незаконно отриманого майна та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

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Справи порушили після звернення ГО "Центр медіарозслідувань "Булава". Триває досудове розслідування.

Що відомо про Столара

У 2006 році Столар став депутатом Київської обласної ради, у 2010 балотувався до Верховної Ради від "Партії регіонів". Покинув партію після 2 років депутатства.

У 2019 році його обрали до парламенту за списком "ОПЗЖ". Очолює київський осередок партії.

Раніше журналісти "Схем" повідомляли про його тісні стосунки з мером Віталієм Кличком. Нардепа навіть називали в ЗМІ правою рукою Кличка у 2015 – 2019 роках.

Крім цього, політик володіє медіахолдингом "Live Network".

За даними руху ЧЕСНО, Столара називають "сірим кардиналом" Києва.

Також він начебто призначав необхідних людей на відповідальні посади у столиці, а у 2019 профінансував ОПЗЖ на 1,6 мільйона гривень.

У серпні 2020 року нардеп був одним із ініціаторів подання до Конституційного Суду щодо низки положень антикорупційного законодавства.

Зверніть увагу! Зв'язки зі Столаром коментував і сам Кличко. Він зізнався, що забудовник та нардеп справді мав чималий вплив на багатьох депутатів Київради. Однак при цьому міський голова запевняє, що не надавав йому преференцій на будівництво.