Раніше журналісти-розслідувачі з'ясували, що близький соратник Медведчука Віктор Чорний захистив кандидатську дисертацію з державного управління. У роботі нібито були фальсифікації та "особливості".
До речі Ймовірний наступник Авакова Монастирський видав Киві довідку про важливість його дисертації
Які ймовірні фальсифікації знайшли в дисертації
У роботі на тему "Формування та реалізація механізмів попередження та протидії корупції в органах державної влади" Чорний додав довідку про практичне впровадження від ГО "Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління". Журналісти дослідили, що у документі був підроблений підпис Ольги Руденко.
Схожу довідку мав Кива
- Так, подібна довідка була прикріплена і до дисертації Іллі Киви.
- Крім того, нардепи посилались на сфальсифікований збірник матеріалів науково-практичної конференції, яка відбулася в МАУП у 2018 році.
- Чорний стверджував, що брав участь у цій конференції. Він переконував, що його матеріал начебто опублікований в офіційному збірнику на сторінках 149 – 151. Щоправда, офіційний друкований збірник містить лише 144 сторінки.
- Також виявили, що дисертація Чорного опублікована на сайті МАУП, а Киви – на сайті Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості. Проте в метаданих обох файлів вказаний той самий автор – "DOVGAL".
Відкрили справу
Правоохоронці відкрили справу щодо використання підробленого документа. Стаття передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів, тобто 850 гривень або обмеження волі до 2 років.
Фальсифікації в дисертації нардепів перевіряє Державне бюро розслідувань.
Скандал із дисертацією Киви: що відомо
- Кива 26 квітня захистив кандидатську дисертацію. Науковий ступінь скандального депутата має затвердити Атестаційна комісія МОН.
- Міносвіти 26 травня почало перевірку матеріалів щодо присвоєння Киві ступеня кандидата наук.
- До речі, під час захисту дисертації Кива осоромився. Один з членів приймальної комісії поставив депутату запитання, однак той уникнув відповіді. Політик сказав, що відповість у наступній роботі.