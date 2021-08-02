Раніше журналісти-розслідувачі з'ясували, що близький соратник Медведчука Віктор Чорний захистив кандидатську дисертацію з державного управління. У роботі нібито були фальсифікації та "особливості".

До речі Ймовірний наступник Авакова Монастирський видав Киві довідку про важливість його дисертації

Які ймовірні фальсифікації знайшли в дисертації

У роботі на тему "Формування та реалізація механізмів попередження та протидії корупції в органах державної влади" Чорний додав довідку про практичне впровадження від ГО "Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління". Журналісти дослідили, що у документі був підроблений підпис Ольги Руденко.

Схожу довідку мав Кива

  • Так, подібна довідка була прикріплена і до дисертації Іллі Киви.
  • Крім того, нардепи посилались на сфальсифікований збірник матеріалів науково-практичної конференції, яка відбулася в МАУП у 2018 році.
  • Чорний стверджував, що брав участь у цій конференції. Він переконував, що його матеріал начебто опублікований в офіційному збірнику на сторінках 149 – 151. Щоправда, офіційний друкований збірник містить лише 144 сторінки.
  • Також виявили, що дисертація Чорного опублікована на сайті МАУП, а Киви – на сайті Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості. Проте в метаданих обох файлів вказаний той самий автор – "DOVGAL".

Відкрили справу

Правоохоронці відкрили справу щодо використання підробленого документа. Стаття передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів, тобто 850 гривень або обмеження волі до 2 років.

Фальсифікації в дисертації нардепів перевіряє Державне бюро розслідувань.

Скандал із дисертацією Киви: що відомо

  • Кива 26 квітня захистив кандидатську дисертацію. Науковий ступінь скандального депутата має затвердити Атестаційна комісія МОН.
  • Міносвіти 26 травня почало перевірку матеріалів щодо присвоєння Киві ступеня кандидата наук.
  • До речі, під час захисту дисертації Кива осоромився. Один з членів приймальної комісії поставив депутату запитання, однак той уникнув відповіді. Політик сказав, що відповість у наступній роботі.