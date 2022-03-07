"Против народа не воюют": оккупанты везли на Киевщину циничные пропагандистские листовки

Российско оккупационные войска собирались распространять среди гражданского населения листовки-напоминания о том, что "спецоперация" Путина якобы не направлена на уничтожение украинцев. Скорее всего, листовки должны были бы расклеивать и раздавать в случае быстрого захвата Киева, однако до столицы "почтальоны" не доехали.

Распространение подобной типографической продукции, как отметили источники 24 канала в разведке, должно было бы подчеркнуть образ русского "солдата-освободителя". Впрочем, в российском Генштабе вообще не понимали, что отношение к оккупантам будет совсем не гостеприимным.

В Ирпене нашли состав парадной формы российских войск

Однако в Кремле планировали блицкриг и легкую прогулку, поэтому и даже привезли с собой полицейский спецназ со щитами и дубинками.

"Почтальоны" умерли, но послание доставили

Судя по фотографии пропагандистской листовки, оккупанты собирались распространять среди украинцев ложные нарративы о том, что "Россия воюет с властями Украины".

Кроме того, захватчики-террористы в своей продукции призвали гражданское население сохранять спокойствие и "гарантировали" всем мир и безопасность.

На что рассчитывали путинские боевики, понять просто невозможно, поскольку даже до войны к России в Украине относились по большей части плохо. Однако после начала вероломного нападения и бомбардировки мирных городов толерантность к агрессору стала вообще нулевой.

Нашли продукцию информационно-психологического воздействия войск России бойцы ВСУ в одной из подбитых машин оккупанта. Защитники Украины уничтожили небольшую колонну захватчиков возле села Севериновка неподалеку от Бучи.



Послание получили. Юмор оценили. Однако гонцы больше ничего доставлять не смогут. Теперь отправлять надо их самих. Домой, в цинке,

– рассказали 24 каналу в разведке.



Россияне доставили открытки к адресатам довольно необычным способом / Фото источников 24 канала

Оккупанты несут огромные потери

По официальным данным, потери армии захватчика оценивают в более 11 тысяч личного состава. Однако экс-министр обороны Андрей Загороднюк и немалое количество экспертов утверждают, что всего за все время войны Россия потеряла более 40 тысяч человек. В эту сумму, кроме непосредственно подтвержденных уничтоженных оккупантов, входят еще раненые, дезертиры и те, кто пропал без вести.

Какое именно количество безвозвратных потерь понесла российская армия, сказать невозможно, поскольку в Кремле своих солдат вообще не считают и, по большей части, даже не собираются забирать их тела с полей Украины.