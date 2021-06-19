А также – махинаций в финансировании "Партии Шария". Об этом свидетельствуют ответы Офиса Генпрокурора и НАПК на депутатские обращения Алексея Гончаренко.
Ранее Шарий рассорился с Портновым и обещает на него много компромата
Политик интересовался законностью приобретения в собственность недвижимости скандального блогера, а также источниками финансирования "Партии Шария".
В Офисе Генпрокурора ему ответили, что Главное следственное управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы уже ведет соответствующее расследования.
Финансирование "Партии Шария"
В то же время, проанализировав отчет "Партии Шария", в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции обнаружили признаки уголовных преступлений. Говорится, в частности, о:
- представлении заведомо ложных данных сведений финансового характера;
- несоответствии сумм доходов лиц, которые финансировали партию, размерам взноса.
В НАПК отметили, что соответствующие материалы уже передали Нацполиции и Фискальной службе. Правоохранители проводят досудебное следствие в уголовном производстве.
Что известно о подозрениях Шарию
- Еще в феврале 2021 года СБУ объявила Шарию о подозрении. По данным следствия, он совершал противоправную деятельность в ущерб нацбезопасности Украины в информационной сфере.
- Статьи, по которым объявили подозрение, касаются государственной измены и нарушения равноправия людей в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений.