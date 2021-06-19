А также – махинаций в финансировании "Партии Шария". Об этом свидетельствуют ответы Офиса Генпрокурора и НАПК на депутатские обращения Алексея Гончаренко.

Ранее Шарий рассорился с Портновым и обещает на него много компромата

Политик интересовался законностью приобретения в собственность недвижимости скандального блогера, а также источниками финансирования "Партии Шария".

В Офисе Генпрокурора ему ответили, что Главное следственное управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы уже ведет соответствующее расследования.

Финансирование "Партии Шария"

В то же время, проанализировав отчет "Партии Шария", в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции обнаружили признаки уголовных преступлений. Говорится, в частности, о:

представлении заведомо ложных данных сведений финансового характера;

несоответствии сумм доходов лиц, которые финансировали партию, размерам взноса.

В НАПК отметили, что соответствующие материалы уже передали Нацполиции и Фискальной службе. Правоохранители проводят досудебное следствие в уголовном производстве.

Что известно о подозрениях Шарию

Еще в феврале 2021 года СБУ объявила Шарию о подозрении. По данным следствия, он совершал противоправную деятельность в ущерб нацбезопасности Украины в информационной сфере.

Статьи, по которым объявили подозрение, касаются государственной измены и нарушения равноправия людей в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений.



Что известно о подозрениях Шарию / Инфографика 24 канала