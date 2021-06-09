Шарий в одном из своих видео отреагировал на обыски у основателей общественной организации "Партия Шария". Блогер уверен, что за этим стоит Портнов.

Кстати СБУ прокомментировала манипуляцию Шария о "закрытии дела" против него

Что сказал Шарий

Шарий утверждает, что ему в руки попало постановление за подписью судьи – Виты Бортницкой. По словам блогера, она напрямую связана с Олегом Татаровым из Офиса Президента. В свою очередь, говорит Шарий, Татаров и Портнов тесно связаны.

"По имеющейся у меня непроверенной информации, давление на прокуроров в моем деле, в деле по партии осуществляет Олег Татаров. Причем, я должен заметить, половина прокуроров, на которых осуществлялось это давление, по моей информации, отказалось принимать какие-либо шаги", – сказал Шарий.

Как Шарий познакомился с Портновым

Шарий рассказал, что их отношения с Портновым начались в 2013 году. Последний якобы предлагал Шарию вернуться в Украину.

По словам Шария, много месяцев Портнов помогал ему. "Перелом" произошел якобы после прихода к власти президента Владимира Зеленского.

Что обещает рассказать Шарий

Шарий обещает много компромата. Утверждает, что расскажет о том, как Портнов хотел стать генпрокурором и что он делал для этого. Также – о том, как Портнов якобы решил не создавать свой политический проект, а возглавить "Партию Шария".

Обратите внимание! В феврале 2021 года СБУ объявила о подозрении пророссийскому блогеру. Следователи заявили, что он осуществлял противоправную деятельность в ущерб нацбезопасности Украины в информационной сфере. В феврале 2021 года СБУ объявила его в розыск.



Дело Шария / Инфографика 24 канала