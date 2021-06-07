Пресс-служба СБУ в комментарии НВ заявила, что такие заявления Шария являются попыткой информационной манипуляции и желанием привлечь как можно больше внимания к собственной персоне.

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В СБУ опровергли манипулятивное заявление Шария

В Службе безопасности Украины заявили, что уголовное производство продолжается, а сам пропагандист в розыске. Более того, украинские спецслужбы сотрудничают с международными коллегами по этому делу.

Проведения дальнейших следственных и процессуальных действий будет проводиться в соответствии с нормами, предусмотренными Уголовно-процессуальным кодексом Украины и действующими международными договорами,

– рассказали в СБУ.

В ведомстве также сообщили, что Шарий не явился к следователю и не сообщил уважительные причины неявки.

Дело Шария: коротко

Анатолий Шарий – пророссийский блогер, живущий за пределами Украины с 2012 года и оправдывает войну России против Украины.

В феврале 2021 СБУ объявила о подозрении Шарию. Следователи заявили, что он осуществлял противоправную деятельность в ущерб нацбезопасности Украины в информационной сфере.

Сам Шарий считает, что дело – политическое. Точное место проживания Шария неизвестно. Вероятно, что последние 4 года он живет в Испании.

В феврале 2021 СБУ объявили его в розыск. Так как он не пришел на допрос 22 февраля в СБУ, однако вместо него явились только его защитники.

Главное о подозрении Шарию / Инфографика 24 канала