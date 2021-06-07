Пресслужба СБУ в коментарі НВ заявила, що такі заяви Шарія є спробою інформаційної маніпуляції і бажанням залучити якомога більше уваги до власної персони.
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У СБУ спростували маніпулятивну заяву Шарія
У Службі безпеки України заявили, що кримінальне провадження триває, а сам пропагандист в розшуку. Ба більше, українські спецслужби співпрацюють з міжнародними колегами щодо цієї справи.
Проведення подальших слідчих та процесуальних дій буде проводитися відповідно до норм, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України та чинними міжнародними договорами,
– розповіли в СБУ.
У відомстві також повідомили, що Шарій не з'явився до слідчого і не повідомив поважні причини неявки.
Справа Шарія: коротко
- Анатолій Шарій – проросійський блогер, який живе за межами України з 2012 року й виправдовує війну Росії проти України.
- У лютому 2021 року СБУ оголосила про підозру Шарію. Слідчі заявили, що він здійснював протиправну діяльність на шкоду нацбезпеці України в інформаційній сфері.
- Сам Шарій вважає, що справа – політична. Точне місце проживання Шарія невідоме. Ймовірно останні 4 роки він живе в Іспанії.
- У лютому 2021 року СБУ оголосили його у розшук. Адже він не прийшов на допит 22 лютого у СБУ, проте замість нього з'явились лише його захисники.
Головне про підозру Шарію / Інфографіка 24 каналу