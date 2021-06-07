Пресслужба СБУ в коментарі НВ заявила, що такі заяви Шарія є спробою інформаційної маніпуляції і бажанням залучити якомога більше уваги до власної персони.

Читайте також Шарій опублікував інтерв'ю з представницею МЗС Росії Захаровою і нарвався на красномовну реакцію

У СБУ спростували маніпулятивну заяву Шарія

У Службі безпеки України заявили, що кримінальне провадження триває, а сам пропагандист в розшуку. Ба більше, українські спецслужби співпрацюють з міжнародними колегами щодо цієї справи.

Проведення подальших слідчих та процесуальних дій буде проводитися відповідно до норм, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України та чинними міжнародними договорами,

– розповіли в СБУ.

У відомстві також повідомили, що Шарій не з'явився до слідчого і не повідомив поважні причини неявки.

Справа Шарія: коротко

Анатолій Шарій – проросійський блогер, який живе за межами України з 2012 року й виправдовує війну Росії проти України.

У лютому 2021 року СБУ оголосила про підозру Шарію. Слідчі заявили, що він здійснював протиправну діяльність на шкоду нацбезпеці України в інформаційній сфері.

Сам Шарій вважає, що справа – політична. Точне місце проживання Шарія невідоме. Ймовірно останні 4 роки він живе в Іспанії.

У лютому 2021 року СБУ оголосили його у розшук. Адже він не прийшов на допит 22 лютого у СБУ, проте замість нього з'явились лише його захисники.



Головне про підозру Шарію / Інфографіка 24 каналу