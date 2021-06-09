Шарій в одному зі своїх відео відреагував на обшуки у засновників громадської організації "Партія Шарія". Блогер впевнений, що за цим стоїть Портнов.

До речі СБУ прокоментувала маніпуляцію Шарія про "закриття справи" проти нього

Що сказав Шарій

Шарій стверджує, що йому в руки потрапила постанова за підписом судді – Віти Бортницької. За словами блогера, вона безпосередньо пов'язана з Олегом Татаровим з Офісу Президента. Своєю чергою, каже Шарій, Татаров та Портнов тісно пов'язані.

"За наявною у мене неперевіреною інформацією, тиск на прокурорів в моїй справі, в справі по партії здійснює Олег Татаров. При чому, я мушу зауважити, що половина прокурорів, на яких здійснювалося це тиск, за моєю інформацією, відмовилося приймати будь-які кроки", – сказав Шарій.

Як Шарій познайомився з Портновим

Шарій розповів, що їхні стосунки з Портновим почалися в 2013 році. Останній начебто пропонував Шарію повернутись в Україну.

За словами Шарія, багато місяців Портнов допомагав йому. "Перелом" стався начебто після приходу до влади президента Володимира Зеленського.

Що обіцяє розповісти Шарій

Шарій обіцяє багато компромату. Стверджує, що розповість про те, як Портнов хотів стати генпрокурором і що він робив для цього. Також – про те, як Портнов нібито вирішив не створювати свій політичний проєкт, а очолити "Партію Шарія".

Зверніть увагу! У лютому 2021 року СБУ оголосила про підозру проросійському блогеру. Слідчі заявили, що він здійснював протиправну діяльність на шкоду нацбезпеці України в інформаційній сфері. У лютому 2021 року СБУ оголосили його у розшук.



Справа Шарія / Інфографіка 24 каналу