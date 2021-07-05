Против Шмыгаля открыли производство из-за COVID-фонда, – СМИ

5 июля 2021 , 19:23
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Источник:

"Украинские новости"

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против Дениса Шмыгаля. Дело касается возможной халатности Кабмина и премьер-министра при выделении денег из фонда борьбы с коронавирусом на другие сферы государственного управления.

Дело открыли 2 июля во время выполнения решения Высшего антикоррупционного суда, который обязал начать такое расследование. Об этом 5 июля сообщают "Украинские новости", ссылаясь на Офис генпрокурора.

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Решение суда выполнено,
– отметили в ведомстве.

Что этому предшествовало

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