Против Шмыгаля открыли производство из-за COVID-фонда, – СМИ
5 июля 2021 , 19:23Читати новину українською
Источник:"Украинские новости"
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против Дениса Шмыгаля. Дело касается возможной халатности Кабмина и премьер-министра при выделении денег из фонда борьбы с коронавирусом на другие сферы государственного управления.
Дело открыли 2 июля во время выполнения решения Высшего антикоррупционного суда, который обязал начать такое расследование. Об этом 5 июля сообщают "Украинские новости", ссылаясь на Офис генпрокурора.
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Решение суда выполнено,
– отметили в ведомстве.
Что этому предшествовало
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