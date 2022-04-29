Против "слуги" Ковалева открыли дело из-за возможного коллаборационизма, – СМИ

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство против депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Алексея Ковалева. Его подозревают в коллаборационной деятельности, поскольку сейчас он находится в оккупированной Херсонской области и не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии.

Такую информацию сообщило издание "Украинские новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

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Генеральный прокурорша зарегистрировала уголовное производство, – сообщил источник.

Отмечается, что дело заведено по статье 111-1 Уголовного кодекса. Максимальная санкция по настоящей статье предусматривает наказание в виде пожизненного заключения. А минимальная – не предусматривает тюрьмы, но влечет лишение права занимать определенные должности на срок от 10 до 15 лет.

По данным СМИ, собеседник не уточнил, кто будет расследовать дело Алексея Ковалева.

Ранее сообщалось, что Алексей Ковалев был исключен из фракции "Слуга народа".

Реакция фракции:

Ранее сообщалось, что Алексей Ковалев был исключен из фракции "Слуга народа". "Он общается с российскими военными, которые не предпринимают по отношению к нему никаких действий. Он не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии и оккупации", – говорится в заявлении депутатов фракции.

Рекция депутатов:

"На этом фоне поведение Ковалева несовместимо ни со званием народного депутата Украины, ни тем более – с членством во фракции "Слуга народа", – отметили депутаты.

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