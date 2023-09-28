Им занимается Шевченковское управление полиции Главного управления национальной полиции в Киеве. В рамках расследования изучают возможные противоправные действия со стороны блогера Спартака Субботы, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки по запросу журналистов.

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В чем подозревают Субботу

Речь идет о том, что правоохранители расследуют использование Спартаком Субботой, вероятно, поддельных документов о полученном образовании, издавших на его имя.

Само производство следователи открыли еще 20 апреля 2023 года. Причина – признаки совершения правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 358 Уголовного кодекса. Речь идет о подделке документов, печатей, штампов и бланков, сбыте или использовании поддельных документов, печатей, штампов.

Что известно о скандале вокруг Субботы