Ним займається Шевченківське управління поліції Головного управління Національної поліції в Києві. У рамках розслідування вивчають можливі протиправні дії зі сторони блогера Спартака Субботи, повідомила пресслужба Міністерства освіти та науки на запит журналістів.
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У чому підозрюють Субботу
Мовиться про те, що правоохоронці розслідують використання Спартаком Субботою, ймовірно, підроблених документів про здобуту освіту, які видали на його ім'я.
Саме провадження слідчі відкрили ще 20 квітня 2023 року. Причина – ознаки вчинення правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України. Мовиться про підроблення документів, печаток, штампів і бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.
Що відомо про скандал навколо Субботи
- Власне, Спартак Суббота разом з актором і коміком Євгеном Яновичем вели популярний подкаст "Подкаст терапія". У його рамках обговорювали, як правило, питання психології.
- 11 квітня з'явилося розслідування від психолога і гештальт-терапевта Іллі Полудьонного. У ньому зібрані дані про те, що Спартак Суббота міг брехати про свою персону.
- У матеріалі Полудьонний висловив сумніви щодо цілої низки фактів з біографії Субботи. Зокрема, його позиціювання як кандидата психологічних наук, хоч відповідного ступеня у блогера не було.
- Сам Спартак Суббота заперечив, що збрехав про свою освіту. Ба більше, запевнив, що збирається до суду. Уже 10 травня він виклав відео. У ролику заперечує те, що про нього розповідають у розслідуванні.
- Попри це, Міністерство освіти та науки України звернулося до поліції. Воно попрохало перевірити, чи міг Суббота підробити та зумисне використати підроблені документи на свою користь.
- Після розслідування Полудьонного "Подкаст терапія" припинила своє існування. Також зі Спартаком Субботою припинило свою співпрацю видавництво "Віхола".