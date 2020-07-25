На семью пленника Кремля и бывшего личного охранника Дмитрия Яроша Александра Шумкова СБУ якобы давит. Речь идет о том, что незадолго до того, как Александр Шумков должен вернуться в Украину, его родных хотят дискредитировать. Сам Шумков неоднократно заявлял, что его украинские спецслужбы якобы "сдали" агентам ФСБ.

По словам активистки Правого сектора Херсона и подруги семьи Шумковых Натальи Вотеичкиной, Департамент по борьбе с коррупцией и организованной преступностью открыл уголовное дело, где фигурирует тетя пленника кремля – Людмила Шумкова. Об этом она написала на своей фейсбук-странице.

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В чем суть дела, где фигурирует Шумкова

Людмила Шумкова работает юристом в Государственном учреждении Херсонский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины. Согласно своей должности она возглавляет тендерный комитет и готовит документы на закупки.

Началось дело еще зимой, пишет Вотеичкина: СБУ обратилась к Государственной аудиторской службе Украины о проверке тендеров Лабораторного центра по получению услуг электроснабжения и отопления. Учитывая коллизии в законодательстве, ГАСУ написала в заключении по устранению замечаний провести торги. Но лабораторный центр не согласился, подал в суд и выиграл суд первой инстанции.

С началом эпидемии COVID-19 правоохранители начали интересоваться, почему Херсонский лабцентр закупил, по их мнению, неэффективные тесты.

Во-первых, кто проводил экспертизу, чтобы говорить об эффективности. Во-вторых, лабораторные центры из других областей закупали тесты там же – вопрос только к херсонскому, где юрист Шумкова была назначена уполномоченной по закупкам,

– говорит Вотеичкина.

Херсонской лабораторный центр, добавляет активистка, закупил тесты по низкой цене. "Кто сталкивался с государственными бюджетными деньгами, понимает, как нужно выкрутиться на запланированную сумму. И кого теперь пытаются обвинить в коррупции?", – добавляет Вотеичкина не без иронии. Однако она подчеркивает: пока не знает статус Шумковой в открытом деле.

Я не знаю, в качестве кого в открытом деле проходит Людмила Шумкова. Но знаю, что адрес, где Людмила проживает со своей сестрой и родителями, и куда должен вернуться Саша, в материалах дела есть. Итак, контора планирует обыск?

– резюмирует активистка.

Людмила Шумкова неоднократно общалась с журналистами и рассказывала о деле своего племянника / Фото из соцсетей

Кто такой Александр Шумков?

Военнослужащий ВСУ, участник Революции Достоинства и войны на Донбассе. Был телохранителем лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша. В августе 2017 года его коварно похитили из Украины и незаконно арестовали в Брянском СИЗО.



Пленник Кремля говорит, что его переправили через российско-украинскую границу ФСБ по сговору украинских спецслужб и контрабандистов, против которых он боролся.



В России Шумкову инкриминировали экстремистскую деятельность – членство в запрещенной в РФ организации "Правый сектор", участие в Революции Достоинства и российско-украинской войне. И осудили в декабре 2018-го до 4 лет заключения.

СБУ и выход Александра Шумкова из неволи

По мнению активистки, СБУ активизировалась из-за грядущего освобождения Шумкова. В декабре 2020 года Александр должен выйти из неволи: он не попал в обменные списки и не имел шансов там оказаться, говорит Вотеичкина.

Его вообще передали украинские спецслужбы российским с концами, без возврата. Но в РФии Сашу держать не хотят больше, потому что он там активно проводит правозащитную деятельность. Благодаря его активности уже уволен один из руководителей колонии, где он отбывает наказание,

– пишет активистка.

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Относительно того, почему СБУ не хочет возвращения в Украину Александра, Вотейчкина пишет, что он имел неосторожность сотрудничать с контрразведкой СБУ и военной прокуратурой. "Но все его наработки или складывались в стол, или... Ну, кто-то очень хорошо зарабатывал на полезной информации. Контрабанда оружия, крышевание наркотрафика, аферы с квартирами", – пишет активистка.

Срок заключения Шумкова в РФ истекает в декабре 2020-го / Фото из соцсетей​

Вотеичкина отмечает, для Шумкова худшим было оказаться в плену. В конце концов так и случилось, а сейчас кто-то пытается открытым делом давить на Людмилу Шумкову. А она все три года активно пытается вытянуть племянника, – заключает Вотейчкина.

Задержание Шумкова: главное