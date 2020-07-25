На родину бранця Кремля і колишнього особистого охоронця Дмитра Яроша Олександра Шумкова СБУ нібито вчиняє тиск. Йдеться про те, що незадовго до того, як Олександр Шумков має повернутися в Україну, його рідних хочуть дискредитувати. Сам Шумков неодноразово заявляв, що його українські спецслужби нібито "здали" агентам ФСБ.

За словами активістки Правого сектору Херсона і подруги родини Шумкових Наталії Вотеічкіної, Департамент з боротьби з корупцією та організованною злочинністю відкрив карну справу, де фігурує тітка бранця кремля – Людмила Шумкова. Про це вона написала на своїй фейсбук-сторінці.

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У чому суть справи, де фігурує Шумкова

Людмила Шумкова працює юристом в Державній установі Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України. Відповідно своєї посади вона очолює тендерний комітет і готує документи на закупівлі.

Почалася справа ще взимку, пише Вотеічкіна: СБУ звернулася до Державної аудиторської служби України про перевірку тендерів Лабораторного центру з отримання послуг електропостачання та опалення. Враховуючи колізії в законодавстві, ДАСУ написала у висновку щодо усунення зауважень провести торги. Але лабораторний центр не погодився, подав в суд і виграв суд першої інстанції.

З початком епідемії COVID-19 правоохоронці почали цікавитись, чому Херсонський лабцентр закупив, на їхню думку, неефективні тести.

По-перше, хто проводив експертизу, щоб говорити про ефективність. По-друге, лабораторні центри з інших областей закупали тести там же – питання тільки до херсонського, де юристка Шумкова була призначена уповноваженою з закупівель,

– зауважує Вотеічкіна.

Херсонській лабораторний центр, додає активістка, закупив тести за найнижчою ціною. "Хто стикався з державними бюджетними грошами, розуміє, як потрібно викрутитися на заплановану суму. І кого тепер намагаються звинуватити у корупції?", – додає Вотеічкіна не без іронії. Однак вона підкреслює: поки не знає статус Шумкової у відкритій справі.

Я не знаю, в якості кого по відкритій справі проходить Людмила Шумкова. Але знаю, що адреса, де Людмила проживає зі своєю сестрою і батьками, і куди повинен повернутися Саша, в матеріалах справи є. Отже, контора планує обшук?

– резюмує активістка.



Людмила Шумкова неодноразово спілкувалася з журналістами і розповідала про справу свого племінника / Фото із соцмереж

Хто такий Олександр Шумков? Військовослужбовець ЗСУ, учасник Революції Гідності та війни на Донбасі. Був особистим охоронцем лідера "Правого сектору" Дмитра Яроша. У серпні 2017 році його підступно викрали з України та незаконно заарештували у Брянському СІЗО.



Бранець Кремля каже, що його переправили через українсько-російський кордон ФСБ за змовою українських спецслужб і контрабандистів, проти яких він боровся.



У Росії Шумкову інкримінували екстремістську діяльність – членство у забороненій у РФ організації "Правий сектор", участь у Революції Гідності та російсько-українській війні. І засудили у грудні 2018-го до 4 років неволі.

СБУ і вихід Олександра Шумкова з неволі

На думку активістки, СБУ активізувалася через прийдешнє звільнення Шумкова. У грудні 2020 року Олександр має вийти з неволі: він не потрапив до обмінних списків і не мав шансів там опинитися, каже Вотеічкіна.

Його взагалі передали українські спецслужби російським з кінцями, без повернення. Але у РФії Сашу тримати не хочуть більше, тому що він там активно проводить правозахисну діяльність. Завдяки його активності вже звільнений один з керівників колонії, де він відбуває покарання,

– пише активістка.

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Щодо того, чому СБУ не хоче повернення в Україну Олександра, Вотейчкіна пише, що він мав необережність співпрацювати з контррозвідкою СБУ і військовою прокуратурою. "Але всі його напрацювання або складалися в стіл, або.. Ну, хтось дуже добре заробляв на корисній інформації. Контрабанда зброї, дахування наркотрафіку, афери з квартирами", – пише активістка.



Термін ув'язнення Шумкова у РФ спливає у грудні 2020-го / Фото із соцмереж

Вотеічкіна зазначає, для Шумкова найгіршим було опинитися в полоні. Зрештою так і сталося, а зараз хтось намагається відкритою справою тиснути на Людмилу Шумкову. А вона всі три роки активно намагається витягнути племінника, – підсумовує Вотейчкіна.

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