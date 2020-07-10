В Офисе генпрокурора зарегистрировали уголовное производство в отношении участия в войне на Донбассе гражданина Чили. Воевал иностранец на стороне боевиков.

Чилиец среди боевиков

Прокуроры внесли в ЕРДР сведения по фактам участия наемника в войне на Донбассе, информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

Читайте также Сепаратистов разоблачили в Запорожье: они хотели сделать переворот и создать "народную республику"

Установлено, что с 2018 года гражданин Чили принимал участие в вооруженном конфликте против Украины в составе незаконных вооруженных формирований РФ на временно оккупированной территории Донецкой области,

– говорится в сообщении.

Это в результате привело к гибели людей и других тяжких последствий.

Чилиец подчинялся так называемому "Полку Всевеликого войска Донского". Его участников подготовили и переправили из Ростовской области России.

Сейчас СБУ проводит досудебное расследование.

Обратите внимание Полиция задержала двоих россиян, которые работали на спецслужбы Кремля

Что означает служба чилийца в рядах боевиков

Согласно ст. 47 Дополнительного протокола І 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв войны, чилиец является наемником, а его действия – нарушение Международной конвенции по борьбе с вербовкой, финансированием и обучением наемников. Эту конвенцию Генассамблея ООН утвердила еще в 4 декабря 1989 года.

Максимальная санкция предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества или без него.