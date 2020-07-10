В Офісі генпрокурора зареєстрували кримінальне провадження щодо участі у війні на Донбасі громадянина Чилі. Воював іноземець на стороні бойовиків.

Чилієць серед бойовиків

Прокурори внесли до ЄРДР відомості за фактами участі найманця у війні на Донбасі, інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

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Встановлено, що з 2018 року громадянин Чилі брав участь у збройному конфлікті проти України у складі незаконних збройних формувань РФ на тимчасово окупованій території Донецької області,

– йдеться у повідомленні.

Це у результаті призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Чилієць підпорядковувався так званому "Полку Всевеликого войска Донского". Його учасників підготували та переправили з Ростовської області Росії.

Наразі СБУ проводить досудове розслідування.

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Що означає служба чилійця у лавах бойовиків

Відповідно до ст. 47 Додаткового протоколу І 1977 року до Женевських конвенцій про захист жертв війни, чилієць є найманцем, а його дії – порушенням Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, фінансуванням і навчанням найманців. Цю конвенцію Генасамблея ООН затвердила ще у 4 грудня 1989 року.

Максимальна санкція передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна або без нього.