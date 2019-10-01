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      Против формулы Штайнмайера протестуют в Харькове и Львове

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      Протест против подписания формулы Штайнмайера во Львове
      Протест против подписания формулы Штайнмайера во Львове / Телеграмканал Варта 1

      Кроме Киева, на протест против подписания Украиной формулы Штайнмайера вышли жители Харькова и Львова. Так, в Харькове под зданием СБУ проходит акция "Нет капитуляции!"

      Участники харьковского митинга выступают также против предоставления особого статуса временно оккупированным территориям Донбасса до их деоккупации.

      Читайте также: Под ОПУ устроили протест из-за формулы Штайнмайера и зажгли файеры: фото, видео

      Смотрите видео протеста в Харькове:

      Против формулы Штайнмайера протестуют и возле управления СБУ во Львове.

      Львів протест формула Штайнмаєра

      Новость дополняется...

      blog_ava
      Формула Штайнмайера: полный текст документа
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Новости политики Протесты Оккупированные территории Война на Донбассе Формула Штайнмайера Новости Харькова Новости Львова
      Источник: 24 канал
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