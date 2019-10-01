Против формулы Штайнмайера протестуют в Харькове и Львове

Протест против подписания формулы Штайнмайера во Львове / Телеграмканал Варта 1

Кроме Киева, на протест против подписания Украиной формулы Штайнмайера вышли жители Харькова и Львова. Так, в Харькове под зданием СБУ проходит акция "Нет капитуляции!"