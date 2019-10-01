Против формулы Штайнмайера протестуют в Харькове и Львове
Кроме Киева, на протест против подписания Украиной формулы Штайнмайера вышли жители Харькова и Львова. Так, в Харькове под зданием СБУ проходит акция "Нет капитуляции!"
Участники харьковского митинга выступают также против предоставления особого статуса временно оккупированным территориям Донбасса до их деоккупации.
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Смотрите видео протеста в Харькове:
Против формулы Штайнмайера протестуют и возле управления СБУ во Львове.
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Источник: 24 канал
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