Против Германии могут применить биологическое оружие: предупреждение от прокурора

Федеральный прокурор Германии Петер Франк предупредил об опасности террористических нападений с использованием биологического оружия. Правоохранительные органы и спецслужбы Германии длительное время изучают угрозу подобных атак.

Об этом сообщает DW.com.

"Нам надо расстаться с представлением о том, что теракты всегда происходят по одному и тому же образцу", – заявил Франк.

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По словам федерального прокурора, террористы действуют "очень изобретательно" и пытаются "асимметрично испытать все возможные сценарии", включая возможность применения биологического оружия. Франк отметил, что к этой угрозе надо быть готовыми.

Издание напомнило, что недавно в Германии был арестован 29-летний гражданин Туниса Зифа Аллах Х. Во время обыска в его квартире в Кельне правоохранители обнаружили 3150 семян клещевины, почти 84 мг ядовитого вещества рицин, 250 металлических шариков, 2 бутылки с легковоспламеняющимся средством для удаления лака для ногтей, проволку с припаянными лампочками и 950 граммов серого порошка, содержащего пиротехнические вещества из петард.

Рицин, обнаруженный в жилье мужчины, эксперты классифицировали как "потенциальное биологическое боевое отравляющее вещество". До этого случая тунисец не попадал в поле внимания полиции.