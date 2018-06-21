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Проти Німеччини можуть застосувати біологічну зброю: попередження від прокурора

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Німців попередили про загрозу терактів із застосуванням біологічної зброї
Німців попередили про загрозу терактів із застосуванням біологічної зброї / Ілюстративне фото

Федеральний прокурор Німеччини Петер Франк попередив про небезпеку терористичних нападів з використанням біологічної зброї. Правоохоронні органи і спецслужби Німеччини тривалий час вивчають загрозу подібних атак.

Про це повідомляє DW.com.

"Нам треба розпрощатися з уявленням про те, що теракти завжди відбуваються за одним і тим же зразком", – заявив Франк.

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За словами федерального прокурора, терористи діють "дуже винахідливо" і намагаються "асиметрично випробувати всі можливі сценарії", включаючи можливість застосування біологічної зброї. Франк наголосив, що до цієї загрози треба бути готовими.

Видання нагадало, що нещодавно у Німеччині було арештовано 29-річного громадянина Тунісу Зіфа Аллаха Х. Під час обшуку в його квартирі в Кельні правоохоронці виявили 3150 насінин рицини, майже 84 міліграми отруйної речовини рицин, 250 металевих кульок, 2 пляшки з легкозаймистим засобом для видалення лаку для нігтів, дріт з припаяними лампочками і 950 грамів сірого порошку, що містить піротехнічні речовини з петард.

Рицин, виявлений у житлі чоловіка, експерти класифікували як "потенційну біологічну бойову отруйну речовину". До цього випадку тунісець не потрапляв у поле уваги поліції.

Теги: Тероризм Теракт Зброя
Джерело: 24 Канал
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