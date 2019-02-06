Против нардепа Рыбалки возбудили уголовное дело: в чем подозревают политика

Против народного депутата от "Радикальной партии" Сергея Рыбалки возбудили уголовное дело по подозрению в государственной измене. Эту информацию подтвердил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Это правда. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура открыли уголовное производство (против Рыбалки)", – сказал Луценко на брифинге.

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Подробностей дела он не раскрыл, пояснив, что не может комментировать уголовные производства, открытые другими правоохранительными органами.

Почему против Рыбалки могли открыть дело?​

В феврале 2017 года правоохранители обыскали офис корпорации S.Group, связанной с Рыбалкой. Следственные действия прошли в рамках производства по факту уклонения от налогов и служебной подделки.



В апреле 2017 года стало известно, что компания семейного бизнеса Рыбалки через сеть оффшорных компаний ведет бизнес в России и владеет заводом в российском Липецке.



В ноябре 2017 года "Радикальная партия" отозвала Рыбалку с должности руководителя парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.