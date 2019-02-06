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      Проти нардепа Рибалки відкрили кримінальну справу: у чому підозрюють політика

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      Проти нардепа Рибалки відкрили кримінальну справу
      Проти нардепа Рибалки відкрили кримінальну справу / Narodna-pravda.ua

      Проти народного депутата від "Радикальної партії" Сергія Рибалки порушили кримінальну справу за підозрою у державній зраді. Цю інформацію підтвердив генеральний прокурор Юрій Луценко.

      "Це правда. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрили кримінальне провадження (проти Рибалки)", – сказав Луценко на брифінгу.

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      Подробиць справи він не розкрив, пояснивши, що не може коментувати кримінальні провадження, відкриті іншими правоохоронними органами.

      Чому проти Рибалки могли відкрити справу? У лютому 2017 року правоохоронці обшукали офіс корпорації S.Group, пов'язаної з Рибалкою. Слідчі дії відбулися в межах провадження за фактом ухилення від податків та службового підроблення.

      У квітні 2017 року стало відомо, що компанія сімейного бізнесу Рибалки через мережу офшорних компаній веде бізнес у Росії і володіє заводом у російському Липецьку.

      У листопаді 2017 року "Радикальна партія" відкликала Рибалку з посади керівника парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності.

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини політики Верховна Рада Юрій Луценко ГПУ Розслідування
      Джерело: 24 канал
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