21:09
27 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Детская мечта Путина. Кадыров пробрался в НАТО
      Вєсті Кремля
      20:51, сегодня
      Вести.UA: Кремль перепутал Зеленского. Подарки для Тимошенко
      Вєсті.UA
      20:11, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Против Пашинского могут открыть новые уголовные производства

      38 Читати новину українською
      Сегей Пашинский / 24 канал

      Экс-нардеп Сегей Пашинский, который находится за решеткой по делу о стрельбе в ходе бытовых разборок, может стать фигурантом новых уголовных производств. Кроме того, прокуратура будет ходатайствовать о продлении меры пресечения для политика в действующем деле.

      О том, что Генпрокуратура готовится открыть новые дела против Пашинского, рассказал главный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает "РБК-Украина".

      Актуально: Подозрение Гладковскому имеет определенные связи с Пашинским, – Рябошапка

      Он отметил, что не исключает такой вероятности, впрочем, не объяснил, чего будут касаться новые производства.

      Кроме того, прокуратура подаст ходатайство в суд о продлении срока содержания под стражей.

      Продлен срок расследования этого дела, по которому он содержится под стражей. Вскоре завершается срок действия судебного решения о содержании под стражей. Соответственно, мы будем обращаться относительно продолжения,
      – пояснил Рябошапка.

      Почему Пашинский находится за решеткой

      • 7 октября Печерский райсуд избрал Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца (до 4 декабря) без права внесения залога.
      • Все потому, что в начале октября 2019 года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении экс-нардепу по делу о стрельбе в мужчину по фамилии Химикус.
      • Дело в том, что 31 декабря 2016 года между экс-нардепом и Вячеславом Химикусом возник конфликт. Пашинский уверяет, что он и его жена, которая была за рулем автомобиля, попали в аварийную ситуацию, которая переросла в спор с водителем и пассажиром другого автомобиля. В итоге в сторону его жены раздались обиды. Поэтому Пашинский якобы попросил извиниться и произвел выстрел в воздух, но Вячеслав Химикус ударил его бутылкой по голове. Затем Пашинский выстрелил нападавшему в ногу.
      • Однако Химикус говорит, что Пашинский с самого начала конфликта достал пистолет и угрожал им. Именно за это получил бутылкой по голове. Также он утверждает, что Пашинский в воздух для предупреждения не стрелял, а сразу целился в него.
      • В ГПУ времен Луценко пришли к выводу, что Пашинский действовал в рамках необходимой обороны, что исключает его уголовную ответственность, а потом вообще закрыли это дело. Однако сейчас его рассмотрение в самом разгаре.
      Как аккуратно почистить гранат: три способа
      сегодня
      20582
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Руслан Рябошапка ГПУ Сергей Пашинский Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Прожиточный минимум, дети и переселенцы: как изменятся социальные выплаты в 2020 году
      сегодня , 20:20 Прожиточный минимум, дети и переселенцы: как изменятся социальные выплаты в 2020 году
      Ірина Поліщук 97
      Операция "Преемник": кто заменит Путина?
      сегодня , 19:40 Операция "Преемник": кто заменит Путина?
      Іван Яковина 238
      Что такое СНПЧ и как это влияет на работу принтера
      сегодня , 16:19 Что такое СНПЧ и как это влияет на работу принтера
      63
      Нормандская встреча и газ: будет ли шантажировать Путин Зеленского на переговорах
      сегодня , 18:30 Нормандская встреча и газ: будет ли шантажировать Путин Зеленского на переговорах
      Інна Жолобович 163
      Дело политическое, странное и запутанное: эксперты о подозрении Садовому
      сегодня , 18:02 Дело политическое, странное и запутанное: эксперты о подозрении Садовому
      Анна Брикова 607
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук