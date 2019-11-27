Против Пашинского могут открыть новые уголовные производства

Экс-нардеп Сегей Пашинский, который находится за решеткой по делу о стрельбе в ходе бытовых разборок, может стать фигурантом новых уголовных производств. Кроме того, прокуратура будет ходатайствовать о продлении меры пресечения для политика в действующем деле.

О том, что Генпрокуратура готовится открыть новые дела против Пашинского, рассказал главный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает "РБК-Украина".

Актуально: Подозрение Гладковскому имеет определенные связи с Пашинским, – Рябошапка

Он отметил, что не исключает такой вероятности, впрочем, не объяснил, чего будут касаться новые производства.

Кроме того, прокуратура подаст ходатайство в суд о продлении срока содержания под стражей.

Продлен срок расследования этого дела, по которому он содержится под стражей. Вскоре завершается срок действия судебного решения о содержании под стражей. Соответственно, мы будем обращаться относительно продолжения,

– пояснил Рябошапка.

Почему Пашинский находится за решеткой