Против Пашинского могут открыть новые уголовные производства
Экс-нардеп Сегей Пашинский, который находится за решеткой по делу о стрельбе в ходе бытовых разборок, может стать фигурантом новых уголовных производств. Кроме того, прокуратура будет ходатайствовать о продлении меры пресечения для политика в действующем деле.
О том, что Генпрокуратура готовится открыть новые дела против Пашинского, рассказал главный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает "РБК-Украина".
Актуально: Подозрение Гладковскому имеет определенные связи с Пашинским, – Рябошапка
Он отметил, что не исключает такой вероятности, впрочем, не объяснил, чего будут касаться новые производства.
Кроме того, прокуратура подаст ходатайство в суд о продлении срока содержания под стражей.
Продлен срок расследования этого дела, по которому он содержится под стражей. Вскоре завершается срок действия судебного решения о содержании под стражей. Соответственно, мы будем обращаться относительно продолжения,
– пояснил Рябошапка.
Почему Пашинский находится за решеткой
- 7 октября Печерский райсуд избрал Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца (до 4 декабря) без права внесения залога.
- Все потому, что в начале октября 2019 года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении экс-нардепу по делу о стрельбе в мужчину по фамилии Химикус.
- Дело в том, что 31 декабря 2016 года между экс-нардепом и Вячеславом Химикусом возник конфликт. Пашинский уверяет, что он и его жена, которая была за рулем автомобиля, попали в аварийную ситуацию, которая переросла в спор с водителем и пассажиром другого автомобиля. В итоге в сторону его жены раздались обиды. Поэтому Пашинский якобы попросил извиниться и произвел выстрел в воздух, но Вячеслав Химикус ударил его бутылкой по голове. Затем Пашинский выстрелил нападавшему в ногу.
- Однако Химикус говорит, что Пашинский с самого начала конфликта достал пистолет и угрожал им. Именно за это получил бутылкой по голове. Также он утверждает, что Пашинский в воздух для предупреждения не стрелял, а сразу целился в него.
- В ГПУ времен Луценко пришли к выводу, что Пашинский действовал в рамках необходимой обороны, что исключает его уголовную ответственность, а потом вообще закрыли это дело. Однако сейчас его рассмотрение в самом разгаре.