Проти Пашинського можуть відкрити нові кримінальні провадження

Екснардеп Сегій Пашинський, який перебуває за ґратами у справі про стрілянину в ході побутових розбірок, може стати фігурантом нових кримінальних проваджень. Окрім того, прокуратура клопотатиме про продовження запобіжного заходу для політика у чинній справі.

Про те, що Генпрокуратура готується відкрити нові справи проти Пашинського, розповів головний прокурор України Руслан Рябошапка, передає "РБК-Україна".

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Він наголосив, що не виключає такої ймовірності, втім, не пояснив, чого стосуватимуться нові провадження.

Окрім того, прокуратура подасть клопотання до суду про продовження терміну тримання під вартою.

Продовжено термін розслідування цієї справи, за якою він тримається під вартою. Незабаром завершується строк дії судового рішення щодо тримання під вартою. Відповідно, ми будемо звертатись щодо продовження,

– пояснив Рябошапка.

Чому Пашинський перебуває за ґратами