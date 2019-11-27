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      Проти Пашинського можуть відкрити нові кримінальні провадження

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      Сергій Пашинський / 24 канал

      Екснардеп Сегій Пашинський, який перебуває за ґратами у справі про стрілянину в ході побутових розбірок, може стати фігурантом нових кримінальних проваджень. Окрім того, прокуратура клопотатиме про продовження запобіжного заходу для політика у чинній справі.

      Про те, що Генпрокуратура готується відкрити нові справи проти Пашинського, розповів головний прокурор України Руслан Рябошапка, передає "РБК-Україна".

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      Він наголосив, що не виключає такої ймовірності, втім, не пояснив, чого стосуватимуться нові провадження.

      Окрім того, прокуратура подасть клопотання до суду про продовження терміну тримання під вартою.

      Продовжено термін розслідування цієї справи, за якою він тримається під вартою. Незабаром завершується строк дії судового рішення щодо тримання під вартою. Відповідно, ми будемо звертатись щодо продовження,
      – пояснив Рябошапка.

      Чому Пашинський перебуває за ґратами

      • 7 жовтня Печерський райсуд обрав Пашинському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на два місяці (до 4 грудня) без права внесення застави.
      • Все тому, що на початку жовтня 2019 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру екснардепу за справою про стрілянину в чоловіка під прізвищем Хімікус.
      • Річ у тім, що 31 грудня 2016 року між екснардепом і В’ячеславом Хімікусом виник конфлікт. Пашинський переконує, що він та його дружина, яка була за кермом автомобіля, потрапили в аварійну ситуацію, яка переросла у суперечку з водієм і пасажиром іншого автомобіля. У підсумку у бік його дружини пролунали образи. Тому Пашинський начебто попросив вибачитись і здійснив постріл у повітря, але В'ячеслав Хімікус вдарив його пляшкою по голові. Потім Пашинський вистрілив нападнику в ногу.
      • Натомість Хімікус каже, що Пашинський із самого початку конфлікту дістав пістолет і погрожував ним. Саме за це отримав пляшкою по голові. Також він стверджує, що Пашинський у повітря для попередження не стріляв, а відразу цілився в нього.
      • У ГПУ часів Луценка дійшли до висновку, що Пашинський діяв в рамках необхідної оборони, що виключає його кримінальну відповідальність, а потім взагалі закрили цю справу. Проте зараз її розгляд у самому розпалі.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Сергій Пашинський ГПУ Руслан Рябошапка
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