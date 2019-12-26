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      Против России подготовили операцию в случае вмешательства в выборы президента США

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      Вмешательство России в выборы США / Укринформ

      В случае вмешательства России в проведение выборов президента США осенью 2020 года американское киберкомандование подготовило операцию. Это будет операция против российской политической и экономической элит.

      При этом российского президента Владимира Путина эта операция не затронет, поскольку такие меры будут считаться "слишком провокационными", пишет The Washington Post со ссылкой на источники среди чиновников США.

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      Что касается самой сути операции, то может говориться о получении доступа и использовании конфиденциальной информации о представителях руководства России. Еще один способ информационной операции – поиск расхождений между людьми из российской элиты.

      Операцию начали готовить после того, как в ноябре разведка США предоставила секретный доклад. В ней говорится о том, что "Россия с помощью хакеров попытается сеять разногласия среди американцев и намеренно обострять противоречия в обществе".

      Киберкомандование США уже приняло некоторые меры по так называемым троллям, которые действовали в соцсетях от имени граждан страны. В Вашингтоне убеждены, что эти тролли действуют по заданию Агентства интернет-исследований России.

      Что известно о вмешательстве России в предыдущие выборы президента США

      В течение 2 лет после выборов президента США (в 2016 году) продолжалось расследование по поводу возможного вмешательства России в избирательный процесс. По результатам расследования был опубликован отчет, согласно которому российское вмешательство таки было.

      В частности, в отчете были указаны взлом россиянами электронных серверов демократов и обнародование украденной переписки на сайте WikiLeaks, а также попытки российских спецслужб повлиять на кампанию через соцсети.

      В то же время не нашлось доказательств заговора кампании Дональда Трампа с россиянами или обструкции правосудию.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Выборы в США Кибербезопасность Новости России Новости США Новости политики
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