Проти Росії підготували операцію у разі втручання у вибори президента США

У разі втручання Росії у проведення виборів президента США восени 2020 року американське кіберкомандування підготувало операцію. Це буде операція проти російської політичної та економічної еліт.

При цьому російського президента Володимира Путіна ця операція не торкнеться, оскільки такі заходи вважатимуться "занадто провокаційними", пише The Washington Post із посиланням на джерела серед чиновників США.

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Щодо самої суті операції, то може мовитися про отримання доступу і використання конфіденційної інформації про представників керівництва Росії. Ще один спосіб інформаційної операції – пошук розбіжностей між людьми з російської еліти.

Операцію почали готувати після того, як у листопаді розвідка США надала секретну доповідь. У ній мовиться про те, що "Росія за допомогою хакерів спробує сіяти розбіжності серед американців і навмисно загострювати протиріччя в суспільстві".

Кіберкомандування США вже вжило деяких заходів щодо так званих тролів, які діяли в соцмережах від імені громадян країни. У Вашингтоні переконані, що ці тролі діють за завданням Агентства інтернет-досліджень Росії.

Що відомо про втручання Росії в попередні вибори презилента США

Протягом 2 років після виборів президента США (у 2016 році) тривало розслідування щодо ймовірного втручання Росії у виборчий процес. За результатами розслідування був опублікований звіт, згідно з яким російське втручання таки було.

Зокрема, у звіті були вказані злам росіянами електронних серверів демократів та оприлюднення вкраденого листування на сайті WikiLeaks, а також спроби російських спецслужб вплинути на кампанію через соцмережі.

Водночас не знайшлося доказів змови кампанії Дональда Трампа з росіянами чи обструкції правосуддю.